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Çatak'ta festival coşkusu



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kaymakamlık ve belediye tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen "Kanispi Alabalık, Bal, Ceviz ve Doğa Festivali" büyük ilgi gördü. Van'dan ve Çatak'a bağlı köylerden festival alanına gelen vatandaşlar, doğayla bütünleşti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Van merkez başta olmak üzere Çatak ve bağlı köylerden vatandaşlar, ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve yılın sadece nisan, mayıs ve haziran aylarında suyun aktığı Kanispi alanında bir araya geldi. Festivale Van valisi İbrahim Taşyapan, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, savcı ve hakimler, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivale dengbejler damga vurdu. Yaşları 60 ile 75 arasında değişen ihtiyar delikanlılardan oluşan dengbejler grubu büyük ilgi gördü. Daha önce düğünlerde türkü söyleyen dengbejler, bu kez festivalde giydikleri yöresel kıyafetlerle söyledikleri Kürtçe türküler ve oynadıkları oyunlarla alanı dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Çekilen halayların ardından festivalin açılış konuşmaları yapıldı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Çatak'ın Van'ın en güzel ilçelerinden olduğunu söyleyerek, "Çatak dağların arasındaki yeşil doğasıyla, havasıyla, içinden geçen Çatak Çayı'nın güzelliğiyle cenneti andıran Van'ın görülmeye değer en güzel ilçelerinden biridir. Bu festival Çatak'a çok şey katmaktadır. Biz bu sayede de doğu ile batı arasında köprü olmayı sürdüreceğiz. Çatak'ı tanıtmak adına çok renkli ve dolu dolu bir festival hazırladık" dedi.

Van Valisi İbrahim Taşyapan ise, insan olmadan bu festivallerin bir işe yaramayacağını söyleyerek, "Güzellikleri yaşanılır hale getiren insanımızdır. Bu güzellikleri içerisinde yaşanmaz hale getiren de insandır. Dolayısıyla insana değer vereceğiz. Bütün bu yapılanlar insanlarımız içindir. İnsana değer vermeliyiz. İnsanı yüceltmeliyiz ki devletimiz yücelsin. 8'ncisi kutlanan Kanispi Festivaliyle Çatak'taki tüm güzellikleri tüm dünyaya ve Türkiye'ye ulaştırıyorsunuz. Bizler bütün ülkemizin her yerinde yaşayan insanlar olarak bir bütünüz. Doğu da bizim, batıda. Ülkenin her köşesinde hakkımız var. Buraların hakkını vermeliyiz. Buraların hakkı birbirimizle kardeşliği pekiştirmek, ülkemize, birliğimize hep beraber sahip çıkmak, bunun da gereği budur. Bu topraklar üzerinde kardeşliği bozmak isteyenlere, insanımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere de hep beraber karşı duracağız. Bu topraklar yüzyıllardır dostluğun, kardeşliğin, barışın tesis edildiği topraklar olacaktır. Vatandaşların katkısı ve desteğiyle sağlayacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin hazırladığı kermes ve stantları gezdi. Stantlarda vatandaşlara ve protokol üyelerine bal ve ceviz ikram edildi. Rafting ve kano yarışlarının yapıldığı festivalde, yöresel oyunlar da sergilendi. Vatandaşlar ve protokol üyeleri yılın sadece nisan, mayıs ve haziran aylarında suyun aktığı Kanispi şelalesinde hatıra fotoğrafları çekti.

(MSA-Y)



21.05.2017 09:50:19 TSI

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