ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hanönü Belediye Spor 1. Amatör Kümeye yükseldi

21 Mayıs 2017 Pazar, 09:53
Hanönü Belediye Spor 1. Amatör Kümeye yükseldi
Hanönü Belediye Spor 1. Amatör Kümeye yükseldi

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu 2. Amatör kümede bir üst lige çıkacak takımı belirleyen maçta Hanönü Belediye Spor, Küre Belediye Spor'u 7-2 yenerek 1. Amatör kümeye çıkmayı garantiledi.
Kastamonu 2. Amatör Küme maçında Küre Belediye Spor'u deplasmanda 7-2 mağlup eden Hanönü Belediye Spor, lig bitimine 2 hafta kala gurup ikincisi olarak 1. Amatör Kümeye çıkmayı garantiledi. Maç sonu açıklama yapan Hanönü Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan, guruptan çıkmayı sonuna kadar hak ettiklerini belirterek gelecek sezon Kastamonu 1.Amatör Lig'de Hanönü'nü en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
(EY-GY-Y)

21.05.2017 09:53:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Dünya Arı Günü
YEREL

DÜNYA ARI GÜNÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
EN ÇOK OKUNANLAR
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu
GÜNDEM

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİM İTİRAFÇI OLDU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 Gece kulübünde kurşun yağmuru