Hanönü Belediye Spor 1. Amatör Kümeye yükseldi
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Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu 2. Amatör kümede bir üst lige çıkacak takımı belirleyen maçta Hanönü Belediye Spor, Küre Belediye Spor'u 7-2 yenerek 1. Amatör kümeye çıkmayı garantiledi.
Kastamonu 2. Amatör Küme maçında Küre Belediye Spor'u deplasmanda 7-2 mağlup eden Hanönü Belediye Spor, lig bitimine 2 hafta kala gurup ikincisi olarak 1. Amatör Kümeye çıkmayı garantiledi. Maç sonu açıklama yapan Hanönü Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Arslan, guruptan çıkmayı sonuna kadar hak ettiklerini belirterek gelecek sezon Kastamonu 1.Amatör Lig'de Hanönü'nü en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
(EY-GY-Y)
21.05.2017 09:53:56 TSI
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