Bitlis'teki 'pomza ve perlit çalıştayı' sona erdi

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Pomza ve Perlit Çalıştayı" sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen 'Pomza ve Perlit Çalıştayı' bugün düzenlenen Nemrut Dağı ve Krater Gölü ile pomza ve perlit sahalarının incelenmesiyle sona erdi. Çalıştay ile ilgili grup adına değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Fikret Yıldız, "Çalıştaya davet edildiğim zaman katılmak adına ikilem yaşadım. Maalesef Türkiye'de düzenlenen çalıştaylar, hangi konu başlığı altında olursa olsun ilk gün 20-30 kişi ile başlar, ikinci gün 4-5 akademisyenle biter. Kendimiz konuşup kendimiz dinliyoruz. İkilem yaşamam bu sebeptendi. Fakat başlığın 'Pomza ve Perlit Çalıştayı' olması ve Türkiye'de ilk defa böyle bir çalıştay düzenlenmesi katılmam konusunda bana cazip geldi. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki ilk defa bu kadar yoğun katılım olan bir çalıştay yaşadım. İki gün içinde 170-180 katılımcı ile çalıştık. Oldukça verimli, gelecek konusunda arkadaşlarla umutlu olduğumuz, gerek Bitlis ilimize gerekse Türkiye ekonomisine büyük katkılarının olacağına inandığımız bir sonuç ortaya çıktı" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ise, "Bitlis Valiliği ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Pomza ve Perlit Çalıştayı oldukça verimli geçmiştir. Önümüzdeki günlerde çalıştayın sonuç bildirgesini yayınlayacağız. Değerli akademisyenlerimiz, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ve pomza, perlit sektöründeki arkadaşlarımızla bu konuda ne gerekiyorsa yapacak ve her gün bir adım daha ileri gitmek için çalışacağız" diye konuştu.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Dağdağan da, "Bütün katılımcılara, emeği geçen herkese, Pomza ve Perlit Çalıştayı'na katılımlarından ve kattıkları değerlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yıllardır pomza ve perlitin hak ettiği değeri kazanması için çırpındık. Fakat karşımızda muhataplar bulamadık. Valiliğimiz ve üniversitemiz ile birlikte bu konuda neler yapabiliriz, nasıl adımlar atmalıyız şeklinde istişareler yaptık. Valimiz Sayın Ahmet Çınar bu konudaki desteği, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve akademisyenlerimizin çalışmaları bizleri heyecanlandırdı. Bizde Pomza ve Perlit Çalıştayını düzenlemeye karar verdik. Yurt içinden birçok üniversitemizden değerli hocalarımız katılım sağladı. Yurt dışından da bu konuda değerli çalışmalar yapan üç akademisyen iştirak etti. Çalıştayda pomza ve perlitin sadece inşaat, tarım ve kozmetikte kullanılmadığını, yaklaşık 140 farklı sektörde kullanıldığı bizleri oldukça umutlandırdı. Prof. Dr. Fikret Yıldız hocamızın gerekli çalışmalardan sonra bunun 140 sektörle sınırlı kalmayacağını, 1400 sektöre çıkarılabileceğini söylemesi Bitlis ilinin geleceğinin altın çağının habercisi. Artık biz beyaz altınımızın değerinin farkındayız ve değerini kazanması için her adımı atacağız" şeklinde konuştu.

Üç gün devam eden çalıştay, Nemrut Dağı ve Krater Gölü ile pomza ve perlit sahalarının gezi programı ile sona erdi.

