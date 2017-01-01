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Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:08
Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı
Dünyanın en zorlu kısa mesafe koşusu Erzurum'da yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

ERZURUM (İHA) - Dünyadaki en zorlu koşu yarışlardan biri olarak bilinen Red Bull 400, Erzurum Kayakla Atlama Kulelerinde düzenlendi.
Bugüne kadar kayakla atlama sporcularına ev sahipliği yapan Kayakla Atlama Kuleleri, bu kez daha ilginç bir etkinliğe sahne oldu ve aşağıdan tepeye tırmanan sporcuları ağırladı. Başta Erzurum olmak üzere İstanbul ve diğer illerden gelen 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 400 koşucu parkuru ilk sırada bitirmek için mücadele etti. Kadınlarda birinciliği 6 dakika 18 saniye ile Ece Bakıcı elde ederken, erkeklerde ise 3 dakika 55 saniye ile Ahmet Arslan zaferin sahibi oldu.
Mesafesi kısa ama oldukça zorlayıcı Red Bull 400, Erzurum Valiliği ve Erzurum Belediyesinin katkılarıyla Erzurum Kayakla Atlama Kulelerinde gerçekleşti. Erkeklerde Red Bull sporcusu Ahmet Arslan, kadınlarda ise milli triatlet Ece Bakıcı birinciliğe ulaştı. Dünyanın en zorlu 400 metre koşusu, 37 derecelik eğime karşı atlama kulesine tırmanan sporcuların mücadelesine sahne oldu. 350 sporcunun yer aldığı etkinlikte başta Erzurum, İstanbul ve çevre illerden büyük katılım oldu. 7'den 70'e her yaştan sporcu, kayakla atlama pistinin doğasına karşı gelerek, parkuru tamamlamak için mücadele verdi.
Red Bull 400'de birinciliğin sırrı ise dayanıklılık ve güçten geçti. Kadınlar ve erkeklerde elemelerden en iyi dereceyi yapan 35 kişi finale yükselmeyi başardı. Kadınlarda birinciliği Ece Bakıcı 6 dakika 18 saniye ile kazanırken, erkeklerde Ahmet Arslan da kariyerinin 13. birinciliğini 3 dakika 55 saniye ile elde etti. Birinciliği elde eden sporcular Almanya'da gerçekleşecek olan Red Bull 400 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ahmet Arslan, şampiyonaya katılma hakkı olduğu için ikinci olan Ramazan Karagöz 3 dakika 59 saniyelik derecesiyle şampiyona biletini kaptı.
Yurtdışındaki Red Bull 400'lerde kazandığı yarışlarla efsane haline gelen Ahmet Arslan'ın yanı sıra ultra maratoncu Alper Dalkılıç, milli triatlet Ece Bakıcı, eski milli kürekçi Ali Rıza Bilal ve Ironman Fatih Topçu da bu zorlu yarışta mücadele etti.
(AA-AA-Y)

21.05.2017 10:08:50 TSI
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