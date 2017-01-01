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Muratpaşa'da etik eğitimi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen seminere birim müdürleri ve belediye çalışanlarının yanı sıra Başkan Yardımcıları Hasan Kaçmaz ve Erol İşbilen de katıldı. Belediye çalışanlarının iki grup halinde katıldığı seminerde avukat Kadir Çetinkaya, kamu görevlileri ve etik davranış ilkeleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Etiğin oldukça karmaşık bir kavram olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Toplumun kendi içinde inşa ettiği etik değerler zamana, mekana göre değişebilen bir bütündür. Bu değerler sistemi, etik kodlar değişse bile kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde etik ilkeler, gelişim, katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetme ve hesap verebilirlik ilkelerine hizmet etmelidir" diye konuştu.

Yasalar ve hizmet standartlarıyla birlikte etik ilkelere uymamanın beraberinde yozlaşmayı getireceğini belirten Çetinkaya, "Yozlaşma, bozulma, kötüleşme ve dürüstlüğün kaybedilmesi anlamına gelir. Rüşvet, zimmet, adam kayırma bu yozlaşma biçimlerini en belirginleridir. Ancak verimsiz ve etkinsiz çalışma, israf, sorumluluktan kaçma ve değişime direnç gösterme de tüm yozlaşma süreninin bir sonucudur" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



21.05.2017 10:09:57 TSI

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