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Gaziray projesi için düğmeye basıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak olan 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonla hizmet verecek olan "Gaziray" projesi için düğmeye basıldı.

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayacak olan 25 kilometre uzunluğundaki "Gaziray" projesi için eski raylar sökülmeye başlandı. Yapımı süren Başpınar-Gaziantep-Mustafa yavuz İstasyonları Arasının Yeniden İnşa Edilmesi Altyapı ve Üstyapı Yapım İşleri (GAZİRAY) Projesi güzergahındaki taşınmazlarla üzerindeki yapı ve ağaçlar kamulaştırılacak.

17 istasyonla hizmet verecek

Gaziaray projesi, Başpınar ve Mustafa Yavuz istasyonu arasında 25 kilometre uzunluğunda 17 istasyonla hizmet vereceği bildirilirken, küçük sanayi sitesi ile organize sanayi sitesini birbirine bağlayan güzergah üzerinde yeni stadyum, otogar ve yeni yerleşim alanları bulunacak.

2018 yılı sonunda tamamlanacak

Klima ve güvenlik sistemi başta olmak üzere, her türlü konfora sahip banliyö dizilerinin hizmet vereceği proje, nüfusu 2 milyona ulaşan Gaziantep'in kent içi ulaşımına önemli katkı sağlayacak. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Gaziray ile ilk etapta günde 100 bin kişinin taşınması hedefleniyor.

(LO-SD-Y)



21.05.2017 10:09:58 TSI

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