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Minik müzisyenlerin vatandaşlarla düeti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, güneşli günü Adalar'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güzel bir sürprizle karşıladı.

12 yaşındaki genç müzisyen Eser Lekesizgöz ve kardeşi Veysel Lekesizgöz'ün enstrümanları ile birlikte sergiledikleri başarılı performans, vatandaşların ilgisini çekti. Bazı ziyaretçilerin minik müzisyenler ile düet yapması, renkli görüntülere sahne oldu.

Müzik konusunda herhangi bir eğitim almadıklarını ve bu sanatı babalarından öğrendiklerini dile getiren Veysel Lekesizgöz, "5 yaşından beri müzikle uğraşıyoruz. Sokaklarda geçen sene de çaldık. İnsanların çok ilgisini çektik. Geçen herkes para atıyor, para atan herkese çok teşekkür ediyoruz. İstek parça isteyenler de oluyor. Elimizden geldiğince kardeşimle beraber çalmaya çalışıyoruz. İyi para topluyoruz, yaptığımız sanattan da kazandığımız paradan da çok mutluyuz'' ifadelerini kullandı.

Veysel Lekesizgöz de müzik enstrümanları çalmanın ailelerinden gelen bir gelenek olduğunu vurgulayarak, ilgi gösteren tüm ziyaretçilere teşekkür etti.

Genç müzisyenler, elde ettikleri kazancı gündelik harcamaları için kullandıklarını belirtti.

(MUR-MET-Y)



21.05.2017 10:27:05 TSI

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