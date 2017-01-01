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Kitap Fuarı'nda "Yaşamın Çeşitliliği" konulu konferans düzenlendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kitap Fuar'ında Günseli Bayram tarafından 'Yaşamın Çeşitliliği' konulu konferans gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın Akçakoca Konferans Salonunda yazar Günseli Bayram Akçapınar tarafından "Yaşamın Çeşitliliği'' konulu seminer gerçekleştirildi. Dünyanın farklı bir ekosistem üzerinde kurulu olduğunu belirten Günseli Akçapınar, "Dünya üzerinde birbirinden farklı fakat birbirine bağlı binlerce hayat var. Dünya çok büyük bir aile ağacı. Bu ağacın en kökünde hayatın kaynağı olan su var. İlk oluşumlar su ile başladı. Tek hücreli ilk canlı su ile hayat bulmuştur. Suyumuzu bu açıdan korumak ve her zaman su kaynaklarımızı arttırmak zorundayız. Bu çalışmalarını gerçekleştiren bütün herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(İG-GY-Y)



21.05.2017 10:41:37 TSI

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