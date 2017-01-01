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Başkan Doğan'dan kadınlara teşekkür

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:46
Başkan Doğan'dan kadınlara teşekkür
Başkan Doğan'dan kadınlara teşekkür

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetimini ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ve yönetimini ziyaret ederek, referandum sürecindeki çalışmaları için teşekkür etti. Alınan her başarıda ve atılan her büyük adımda kadınların çok büyük emekleri olduğuna dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Türk kadınımız tarihten bu yana ülkemizin kalkınmasına, büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Türk kadını, en zor günlerde, yaşanan en acı olaylarda yine ülkesini ve milletini sahiplenmiş, gözünü bile kırpmadan mücadele etmiştir. Çok öncesine gitmeye gerek yok, geçtiğimiz Temmuz ayında hain FETÖ darbe girişiminde de kadınlarımız meydanlara korkusuzca koşmuş, gözünü bile kırpmadan kendilerini ölüme atmışlardır" dedi.
Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "Bu mücadeleci kadınlarımız, ülkelerinin geleceği için alınacak kararlarda her zaman önemli rol oynamışlardır. Geçtiğimiz referandum sürecinde de ülkesinin geleceğini düşünen AK Partili kadınlarımız aylarca meydanlarda vatandaşlara evet çağrısında bulundular. Kusursuz bir organizasyon ve birlik ve beraberlik ruhuyla İzmit'in dört bir köşesinde vatandaşlara ulaşarak evetin önemini ve gerekliliğini anlatmaya çalıştılar. Birlikte çok çalıştık, ama çok şükür karşılığını aldık. Ülke geneline ve ilimize baktığımızda İzmit'teki sandıklardan çıkan oylar büyük bir başarı. Türk kadınlarımız olduğu sürece ülkemizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ise, "Kadın kolları teşkilatı olarak İzmit'te faaliyet göstermekten çok mutluyuz. İzmit Belediye Başkanımız kadın dostu bir belediye başkanı olup, her zaman kadınlara gereken değeri vermektedir. Referandum süresince de birlikte koordineli çalışarak tüm vatandaşlarımıza ulaşıp, referandumun önemini anlatmaya çalıştık. Bize olan inancı ve destekleri için kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(İG-GY-Y)

21.05.2017 10:46:20 TSI
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