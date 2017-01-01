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Zonguldak'ta KPSS heyecanı

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:53
Zonguldak'ta KPSS heyecanı
Zonguldak'ta KPSS heyecanı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - KPSS Genel Kültür-Yetenek Sınavı saat 10.00 itibariyle başladı. Zonguldak'ta Fen Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Sınava 15 dakika kala okulun giriş kapısı kapatıldı.
KPSS Genel Kültür-Yetenek Sınavı, Türkiye genelinde saat 10.00'da başladı. Zonguldak 12 derslikte 270 adayın sınava gireceği Fen Lisesi'nde güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar koşar adımlarla okulun yolunu tuttu. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi. Sınav Giriş Belgesi'nde yazılı olmasına rağmen yasak olan eşyalarla sınava girmek isteyen bazı adaylar geri çevrildi. Adaylar yasak eşyaları refakatçilerine bıraktıktan sonra içeri alındı.
Saatler 09.45'i gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Saat 14.30 itibariyle de Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. 14.15'ten itibaren adaylar sınav yapılacak olan salonlara alınmayacak.
(OA-ÖK-Y)

21.05.2017 10:53:06 TSI
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