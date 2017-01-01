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Manisa'da 14 bin öğrenci KPSS'de ter döktü

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:53
Manisa'da 14 bin öğrenci KPSS'de ter döktü
Manisa'da 14 bin öğrenci KPSS'de ter döktü
- Öğrencilerden 09.45 duyarlılığı

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa'da KPSS'de Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumlarında 14 bin 141 memur adayı sınavda ter döktü. İlk defa TEOG sınavında uygulanan 09.45 uygulamasına bu sınavda çok sayıda öğrenci takıldı.
Manisa'da KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavları başladı. 420 salonda gerçekleştirilen Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarında 8 bin 668 memur adayı sınava girerken bin 177 memur görev yaptı. İlk olarak TEOG sınavında gerçekleştirilen 09.45 uygulaması KPSS'de de geçerli oldu. TEOG sınavında pek çok öğrencinin mağdur olduğu 09.45 uygulamasında adayların dikkat gösterdiği gözlendi. Manisa'daki sınavlarda ilk uygulamaya göre çok az sayıda aday sınava geç kaldı. Adaylar sınavda ter dökerken aileleri de onları dışarıda bekleyerek destek oldu.
Öğleden sonra gerçekleştirilecek Eğitim Bilimleri sınavına ise 5 bin 473 aday katılacak. 270 salonda gerçekleştirilecek Eğitim Bilimleri sınavında 764 memur görev yapacak.
(AY-ÖK-Y)

21.05.2017 10:53:45 TSI
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