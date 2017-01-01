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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

- "Şanlıurfaspor ile ilgili önerilerimiz kayda alınmadı"

- "Şanlıurfaspor'un ligden düşmesi bizleri derinden üzdü"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi', Şanlıurfaspor'un Tff 1. Liginden düşmesine çok üzüldüklerini söyledi.

Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfaspor'un ilin marka değeri olduğunu vurgulayarak, "Şanlıurfaspor'un ligden düşmesi bizleri derinden üzmüştür. Kulüp başkanı ve yönetimin bizden talep ettiği araç, personel, forma, otobüs ve maddi desteği harfiyen yerine getirmiş bulunmaktayız. İki yıldır Şanlıurfaspor için önerdiğimiz reçetede, 5 bin delege yapılması, genç ve dinamik bir takım kurulması, futboldan anlayan sevdalı bir yönetimin oluşturulması ve Şanlıurfaspor'un kapısının Şanlıurfalı genç futbolculara açılarak takımın halka mal edilmesini önerdik. Ayrıca Şanlıurfaspor Futbol Lisesinin kurulması gibi önerilerimiz kayda alınmadı. Şehrimizin takımının ligden düşmesi tüm Şanlıurfalıları olduğu gibi bizi de deriden üzmüştür. Her zaman takımımızı destekledik ve tüm sevdamızla desteklemeye devam edeceğiz. Takımımızı bu kotu günlerden el birliği ile çıkaracağız" diye konuştu.

(Şİ-SD-Y)



21.05.2017 10:56:53 TSI

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