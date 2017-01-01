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Nurullah Genç, Kitap Fuarı'nda



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Şair Nurullah Genç, Kocaeli Kitap Fuar'ında 'Başarı Bedel İster' konulu konferans gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın Akçakoca Konferans Salonunda şair Nurullah Genç tarafından 'Başarı Bedel İster' konulu seminer gerçekleştirildi. İnsan dışındaki canlıların içgüdüleriyle birlikte hayatta kalmak için mücadele ettiğini söyleyerek konferansa başlayan Nurullah Genç, "Başarı insan için vardır. İnsan ne kadar başarılı olursa o kadar çok hayatta tutunabilir. Fakat her başarı bir fedakarlık gerektirir. Bir şiirimde, 'Alaca bir at koşar içimde nefese doğru' diyerek bunu şiirlerimde aktarmaya çalıştım. Küçükken babaannem bir cümle söylemişti. Dünyada yer üstünde yaşayan insandan daha çok yer altında insan var. Ama kalıcı eserler bırakanlar şu anda hatırlanıyor. Bunun için kalıcı eserler bırakıp kalıcı olmalıyız. Bu sadece edebi anlamda değil. Saygınlığımız, dürüstlüğümüz de bırakacağımız eser olabilir" diye konuştu.

(İG-GY-Y)



21.05.2017 11:04:56 TSI

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