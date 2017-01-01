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İZMEK kursunu bitirenlere belgeleri verildi

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:07
İZMEK kursunu bitirenlere belgeleri verildi
İZMEK kursunu bitirenlere belgeleri verildi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Meslek Edindirme Kurslarını bitirenlere belgeleri verilmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında Çukurbağ İZMEK kurs merkezinde açılan giyim, iğne oyası, ev tekstil, tezhip, el nakışı, kuaförlük, Türk ve Osmanlı yemekleri, pasta yapımı ve sunumu kurslarını bitiren 250 kursiyere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da katıldığı törenle belgeleri verildi. Belge dağıtım ve yıl sonu sergisi açılışına Başkan Doğan'ın yanı sıra Belediye Meclis üyeleri Emine Zeybek, Emine Okanlp, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, kursiyerler ve yakınları katıldı.
Kursiyerleri tebrik eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Kadın hem anne, hem eş, hem toplumun bir anlamda geleceğini yoğuran bir mimar, bir kız kardeş, bir abladır. Kadın hayatın her anında her alanında vardır. Türk aile yapısının korunması, boşanmaların azaltılması, aile mutluluğunun arttırılması ve mutlu aile, mutlu çocuk, mutlu gelecek, mutlu toplum anlayışının geliştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İzmit Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Göreve geldiğimizde İZMEK'lerdeki kursiyer sayısı birkaç bini geçmezken bugün 20 binden fazla kişiye hizmet ediliyor. En büyük halk üniversitesine dönüşen İZMEK'ler sayesinde on binlerce kişi meslek sahibi oluyor. Kursları bitiren bir çok kişi kendi işini kurup aile ekonomilerine destek oluyorlar" dedi.
Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "İzmit Belediyesi olarak bizler de kursiyerlerimize destek için 4 ayrı yerde ücretsiz satış reyonları oluşturduk. Kursiyerlerimiz ürettiklerini buralarda rahatlıkla satabilirler. Yine kadınlarımız için Kadın Sosyal Yaşa Merkezimizde atölyeler oluşturduk. Buralardan faydalanıp, kendi işinizi kurma yolunda ilk adımlarınızı atabilirsiniz. Kurslardan faydalanan bayanlarımıza seslenmek istiyorum, kurslar bittikten sonra evinize kapanmayın, öğrendiklerinizi uygulamaya devam edin. İhtiyaçlarınızı yapın, fazlasını da satıp hem aile bütçenize katkı sağlayın hem de kendinizi iyi hissedin. Mikro kredi imkanımızdan faydalanmak için de bize başvurun. Genelde hükümetimiz, yerelde de biz belediyeler her zaman kadın girişimcilerimizin yanındayız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verilip, sergilerin açılışı yapıldı. İZMEK'in Çukurbağ'daki Türk ve Osmanlı yemekleri kursiyerlerinin hazırladıkları ikramlar büyük beğeni topladı.
(İG-GY-Y)

21.05.2017 11:07:00 TSI
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