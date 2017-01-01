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SÜ'de Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi(SÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresinin 8. oturumu gerçekleştirildi.

Sırçalı Medresesinde düzenlenen oturum, Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Varol başkanlığında, film yönetmeni Hacı Mehmet Duranoğlu, Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meral Hakman'ın katılımıyla kongrenin 8. oturumu gerçekleştirildi. Film yönetmeni Hacı Mehmet Duranoğlu, Sultan 2. Abdülhamid'in pek çok özelliğinin dışında fotoğrafçılığa da meraklı olduğunu belirterek, devlet idaresinde fotoğrafı etkin şekilde kullandığını ifade etti. O dönemde çekilen fotoğrafların yalnızca mekan fotoğrafları olmadığını anlatan Duranoğlu, "Askeri talimlerden cezaevlerindeki mahkumlara kadar her türlü fotoğraftan yararlanmasını bilmişti. Kendi çektirdiği fotoğraflar dışında yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları da satın almıştı. Dünyanın en büyük fotoğraf albümlerinden olan ve Yıldız Albümleri olarak bilinen 2. Abdülhamid'in fotoğraf arşivi, Osmanlı Devletinin o zamanki sınırlarından 35 bin fotoğrafı barındırıyor. Bosna'dan Habeşistan'a, Batum'dan Tunus'a kadar uzanan coğrafyadaki şehirler, padişahın yaptırdığı binalar var. 2. Abdülhamid dönemi fotoğraf arşivinden, Osmanlı Devletini tanıtmak üzere 1890'lı yıllarda ABD Başkanı, İngiliz Kraliçesi ve Fransa Devlet Başkanına bu fotoğraflardan gönderildi. Bu fotoğraflar arasında ise 3 adet Konya'dan fotoğraf bulunmaktadır" dedi.

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meral Hakman ise, "Kadının toplumun tepkisini çekmeden dışarı çıkabildiği zamanlar, belirli dini kutlamaların ve tiyatro festivallerinin yapıldığı zamanlardı. Ayrıca yaşlı kadınların sokağa çıkması da doğal karşılanıyordu. Dışarıya çıkan kadınları başlarını örtmese bile uzun pelerin şeklinde uzun elbiselerle bedenini örterek dışarıya çıkabiliyorlardı. Antik Yunan'da kadınlar, dışarıya çıkabilmek için eşlerinden izin alarak çıkabiliyorlardı. Antik Yunan'da erkekler ayrı bir yerde, kadınlar ayrı bir yerde oturuyorlardı. Antik Yunan çağında, kadınlar dini hayatlarında serbest şekilde dini hayatlarını yaşıyorlardı" şeklinde konuştu.

Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Varol da Afyon-Burdur-Antalya Demiryolu Projesinin tarihçesi hakkında bilgi vererek, projenin hayata geçirilmesi halinde ekonomik ve kültürel anlamda ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti.

Panelin ardından, panelistlere Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık tarafından plaket takdim edildi. Panele, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Selçuk Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şimşek, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

(US-FM-Y)



21.05.2017 11:07:05 TSI

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