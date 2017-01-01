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Güzel Sanatlar öğrencileri sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümünün yıl sonu eserleri, Gar Sanat Galerisinde sergilenmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümünün yılsonu eserleri Gar Sanat Galerisinde sergilenmeye başlandı. Güzel Sanatlar Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından yapılan çini, seramik ve resim'den oluşan karma sergi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol tarafından açıldı. 20-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak sergide Güzel Sanatlar Bölümü eğitmenleri, Firdevs Çalışkan, Berrin Bul, Sultan Karaoğlu ve Büşra Bayram'ın kursiyerleri tarafından yapılmış çini, seramik ve resim eserleri ücretsiz olarak sergileniyor.

(İG-GY-Y)



21.05.2017 11:17:07 TSI

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