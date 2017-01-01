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Belediyeden cemevinde onarım çalışması



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ilçe genelindeki ibadethanelerde bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor.

İzmit Belediye tarafından Balören Köyünde bulunan cemevinde geniş kapsamlı bir tadilat çalışması başlatıldı. İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, tadilat kapsamında çatı onarılacak, iç ve dış cephelerde sıva tamiratları yapılıp boyanacak, aşevi olarak düşünülen alan yeniden düzenlenecek. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen yetkililer, "Cemevindeki tadilat çalışmalarını birkaç hafta içinde tamamlamak istiyoruz" dediler.

Balören sakinleri de yapılan çalışma için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

(İG-GY-Y)



21.05.2017 11:22:37 TSI

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