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Samsun'da KPSS heyecanı



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun'da öğrenciler, Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ter döktü.

KPSS genel kültür-genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavları, bugün gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan sınav için adaylar 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavın sabah oturumu saat 10.00'da, başlandı. Öğleden sonraki oturumu ise saat 14.30'da başlayacak.

Sabah yapılan genel kültür-genel yetenek oturumunda adaylar, genel kültür testinden 60, genel yetenek testinden 60 olmak üzere toplam 120 soruyu cevaplandırdı. Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuna katılan adaylar ise 80 soruyu doğru yanıtlamak için ter dökecek.Genel kültür-genel yetenek oturumunun süresi 130, eğitim bilimleri oturumunun süresi ise 100 dakika olarak belirlendi.

Tüm adayların, genel yetenek, genel kültür testlerini cevaplaması gerekiyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin, 16 Temmuz'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılabilmeleri için genel kültür-genel yetenek ile eğitim bilimleri oturumlarına katılmaları gerekiyor.

Öğrenciler sınava girecekleri okulların girişinde detaylı şekilde arandı. Kadınların saçlarındaki tokalar, kolyeler, erkeklerde ise paralar, anahtarlar gibi eşyalar sınava alınmadı. Öğrenciler sınava sadece kimlik ve sınava giriş belgesiyle alındı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de okulların bahçesinde ter döktü. Veliler, Kuran-i Kerim okuyarak yakınlarına dua ettiler.

KPSS alan sınavları ise 27-28 Mayıs'ta 3 oturumda gerçekleştirilecek.

(ED-MAY-ÖK-Y)



21.05.2017 11:28:21 TSI

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