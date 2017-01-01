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KONESOB genel sekreterlerine hizmet içi eğitim semineri



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), oda genel sekreterleri için hizmet içi eğitim semineri ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Antalya Side'de bir otelde gerçekleşen seminerde konuşan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, KONESOB olarak genel sekreterlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak adına çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirterek, "Her seminerde dile getirdiğimiz üzere birliğimize taleplerinizi, sorunlarınızı ve önerilerinizi her zaman iletebilirsiniz. Sizlerden gelecek görüş ve öneriler bizlerin daha iyi hizmet vermesine imkan sağlayacak" dedi. Göreve geldikleri tarihten bugüne düzenli olarak eğitim çalışmaları yapmaya, KONESOB teşkilatında görevli tüm personelin önünde yeni ufuklar açmaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Karamercan, "Bilgi çağında yaşıyoruz ve bilginin güç olduğunu biliyoruz. Oda genel sekreterlerimiz esnaflıkla ve esnaf teşkilatını ilgilendiren konularda ne kadar bilgili olursa bizler de esnaf teşkilatı olarak o kadar güçlü oluruz" diye konuştu.

Seminerde KONESOB Genel Sekreteri Ziya Yavuz, Başkanvekili Ahmet Çal da konuşma yaptı. Büyük katılımın gerçekleştiği seminerin ilk gününde, TESK Sicil Müdürü Barış Dönen, "Sicil ve ESBİS Uygulamaları" konusunda ve KONESOB Eğitim Danışmanı Zehra Kaya da, "Mesleki Eğitim" konularında bilgilendirme yaptı. Seminerin ikinci gününde de TESK Muhasebe Müdürü Soner Bektaş muhasebe uygulamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Soru ve cevap bölümüyle devam eden seminerde MEYEBS (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Firması Temsilcisi Dilek Güllü de kanunen zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Seminerin sonunda günün anısına aile fotoğrafı çekildi.

(US-FM-Y)



21.05.2017 11:28:42 TSI

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