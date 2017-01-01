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Odunpazarı'ndan çevre eğitimi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi doğayı ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, çocukları çevre ve doğa konusunda bilinçlendirmek adına 'Çevre eğitimi' verdi. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim Kırmızıtoprak Halk Merkezi'nde gerçekleştirildi. 6-11 yaş arası çocukların katıldığı, etkili bir çevre bilinci oluşturan eğitimlerde, çöp ve geri dönüşümün ne olduğundan, nerelere atılması gerektiğinden, atılan çöp ve geri dönüşümlerin nerelere gittiğinden ve geri dönüşümün faydalarından bahsedildi. Çocuklar, büyük bir ilgi ile katıldıkları eğitimler sonucunda hem evlerinde hem de okullarında yetişkinlere nazaran daha çok çevre bilincine, çevrenin korunması, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi konularda bilgi sahibi oldu.

(MK-



21.05.2017 11:29:25 TSI

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