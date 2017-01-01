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Akçakale standı konuklarını ağırlamaya devam ediyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:30
Akçakale standı konuklarını ağırlamaya devam ediyor
Akçakale standı konuklarını ağırlamaya devam ediyor
- Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan konuklarını ağırlıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan, Ankara'da gerçekleştirilen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde Akçakale Belediyesi ve Akçakale Kaymakamlığı ortak standı, misafirlerle dolup taşıyor. Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve eşi Ayşenur Ayhan'ın konuklarla yakından ilgileniyor. Ayhan çifti, Akçakale standını ziyaret eden Ankaralılara, çiğ köfte, zerde tatlısı, lebeni ve mırra gibi yöreye özgü tatlar ikram ediliyor. Ayrıca, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı hakkında bilgilerin yer aldığı broşür ve yayınlar dağıtılıyor.
Siyaset ve bürokrasiden önemli isimler
Ankaralıların fuarda en çok vakit geçirdiği stantlardan biri olan Akçakale standı, etkinliğin ilk iki gününde, siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok önemli ismi de ağırladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve bürokrat, Başkan Ayhan ve eşinin konuğu oldu. Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, konuklarına, Akçakale hatırası olarak çeşitli hediyeler verdi.
Akçakale eski kaymakamı Aygöl hasret giderdi
Daha önce Akçakale'de kaymakamlık yapan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Özel İdareler, Birlikler ve Yardımlar Dairesi ile Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl de standı ziyaret ederek, Akçakale özlemini giderdi. Başkan Ayhan ile uzun uzun sohbet eden Aygöl, 4 senesinin geçtiği Şanlıurfa'yı, özellikle de Akçakale'yi Ankara'da görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Akçakale'yi memleketi gibi gördüğünü ifade eden Aygöl, "4 sene orada görev yaptık. Hem gönlümüzle hem ruhumuzla oradaydık ve halen de kalbimizin bir köşesi Urfa'da. Ne Urfa'ya ne Urfalıya doyduk. Onun için bugün Urfalı hemşehrilerimizle olmak çok güzel bir duygu. Ayrıca şu anda Akçakale standında oturuyoruz. Hem tarihiyle hem kültürüyle ülkemizin çok önemli bir değeri olan Urfa'nın Ankara'da tanıtılmasından dolayı çok mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.
Şefik Aygöl fahri hemşehrimiz
Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da son derece misafirperver bir kent olan Akçakale'nin, bugün 105 bin nüfusu olmasına rağmen 115 bin Suriyeliyi konuk ettiğini söyledi. Ayhan, "Misafirperver bir kent olarak, bugün Ankara'da misafiriz. Aygöl'ün de dediği gibi, kendisi 4 yıl ilçemize kaymakam olarak hizmet verdi. Aslında kendisi bizim fahri hemşehrimiz. Urfa'nın, Akçakale'nin onun yanında farklı bir yeri olduğunu, bölgemizi unutamadığını da biliyoruz" diye konuştu.
Şanlıurfa için güzel bir tanıtım oldu
Şanlıurfa Tanıtım Günleri ile ilgili de değerlendirme yapan Ayhan, "Şanlıurfa için ilk defa tanıtım günleri düzenleniyor. Ben şimdiden çok güzel bir tanıtım oldu diye düşünüyorum. Şu ana kadar bakanımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, genel müdürlerimiz, daha önce Urfa'da çalışmış ve şu an Ankara'da olan bürokratlar standımızı ziyaret ettiler. Ben hepsine tekrar ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(Şİ-SD-Y)

21.05.2017 11:30:01 TSI
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