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Müdür Altuner için veda yemeği



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VAN (İHA) - Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner için veda yemeği düzenlendi.

Tayini Ankara'ya çıkan Altuner için verilen veda yemeğine Van Valisi İbrahim Taşyapan başta olmak üzere ildeki kurum müdürleri, STK temsilcileri ile il ve ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlükleri personelleri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Valisi İbrahim Taşyapan, "Bu görevleri yaparken, vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir. Müdürümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Eminim bundan sonra da edindiği tecrübeleri yeni görevinde de memleketimizin faydasına kullanacaktır" dedi.

Veda yemeği sonrasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Fevzi Altuner ise, "Sayın Valimizle çalışmaktan onur duydum. Bilindiği üzere 2011 yılında Van depremi sırasında göreve geldik. Zor ve sıkıntılı bir dönemde elimizden gelen gayreti göstererek 5 yıl süren il müdürlüğü görevim boyunca 0.4 milyar TL den devraldığımız üretim değerini 2.3 milyar TL ye çıkardık. Bu bir ekip işidir. Benimle birlikte bu gelişmeye katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Veda yemeği sonrasında İl Müdürü Altuner'e hediyeler verildi.

(MSA-Y)



21.05.2017 11:35:27 TSI

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