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Tanıtım günlerindeki stantları binlerce kişi ziyaret etti

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:44
Tanıtım günlerindeki stantları binlerce kişi ziyaret etti
Tanıtım günlerindeki stantları binlerce kişi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Ankara Şanlıurfalılar Derneğinin organizesinde düzenlenen "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliklerine ilgi beklenenden yoğun oldu. Şanlıurfa'nın her alanda tanıtımının yapıldığı programlar, ziyaretçilerinden tam not aldı.
Başkent Ankara'da düzenlenen "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" programı Ankara Atatürk Kültür Merkezinde ilk üç gün içerisinde yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi aynı adreste buluşturdu.
Büyükşehir'den muhteşem tanıtım
Organizasyona Şanlıurfa'nın damak tadını, yöresel ürünlerini, kültürel yapısını ve turizm zenginliklerini tanıtan etkinliklerle destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin programları en çok ilgi gören adreslerin başında geldi. Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi Grubunun türkülerine hep birlikte eşlik eden ve folklor ekibi ile birlikte halay çeken ziyaretçilerin çoğu Şanlıurfa ve yöresini en iyi şekilde tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.
Herkesi Şanlıurfa'ya davet ediyoruz
Şanlıurfa'nın ulusal ve uluslararası tanıtımını her platformda yapmaya devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığının çatısı altında tüm kurumlarımız ve özel sektörlerimiz ile birlikte Şanlıurfamızın tanıtımını en iyi şekilde yapmak için Ankara'da misafirlerimizi ağırladık. Şanlıurfamızın turizm tanımı başta olmak üzere kültürel yapısını ve tüm değerlerini iyi bir şekilde yansıttık. Bu yönde aldığımız olumlu eleştiriler bizleri çok mutlu etti. Biz her zaman diyoruz, Şanlıurfa dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Herkesin yolu mutlak suretle bu topraklardan geçmelidir. Tüm bu çerçevede sesimizin ulaşabildiği her yerde insanlarımızı bu kadim şehre davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-Y)

21.05.2017 11:44:39 TSI
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