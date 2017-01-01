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Çerkezköy'de Gençlik Festivali coşkusu

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:46
Çerkezköy'de Gençlik Festivali coşkusu
Çerkezköy'de Gençlik Festivali coşkusu

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Festivali düzenlendi.
Gençlik Festivali kapsamında ilk olarak Çerkezköy Belediyesi 3. Bisiklet Şenliği düzenlendi. Çerkezköy Belediyesi önünde toplanan bisikletçiler, Belediye Başkanı Vahap Akay'ın start vermesi ile birlikte Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, İstasyon Caddesi güzergahı üzerinden Kuşbahçe mevkiine kadar pedal çevirdiler. Bisiklet Şenliği'ne katılan sporcuların etkinlik alanına varmasının ardından bu yıl ikincisi düzenlenen Uçurtma Şenliği start aldı. Etkinlik alanında belediye görevlilerince ücretsiz dağıtılan binlerce uçurtma gökyüzünü kaplarken, özellikle çocuklar ve gençler doyasıya eğlendiler. Etkinlik alanına gelen vatandaşlara ekmek arası sucuk ve içecek ikramı da yapıldı. Festival, Çerkezköy Belediyesi önünde başlayıp Kapalı Pazar Yeri önünde sona eren kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej yürüyüşüne katılan binlerce Çerkezköylü, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile marşlar söyleyerek Kapalı Pazar Alanı önüne yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Milli bayramlar kökümüz, tarihimiz, birlikteliğimizin sembolü. Son yıllarda bu birlikteliğe daha sıkı sıkıya tutunduğumuzu görmek, bu coğrafyada barış ve kardeşliğimize sahip çıkmak demek. Katıldığınız için bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Çerkezköyümüzün geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Çerkezköyümüzde yatırımlarımızı, çalışmalarımızı büyük bir inanç ve azimle sizlerin desteğiyle, sizlerle birlikte sürdürüyoruz. Daha yeşil, daha yaşanılabilir bir Çerkezköy'de yaşama arzumuzu sürdürüyoruz. Havası temiz, çevresi temiz, dereleri temiz, nefes alınabilen, termik santrali olmayan bir Çerkezköy'de yaşamak için mücadele ediyoruz. Çerkezköy'e hizmet aşkıyla sevdamız Çerkezköy demeye devam edeceğiz" dedi.
Belediye Başkanı Vahap Akay'ın ardından CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü kısa bir selamlama konuşması yaparak, böyle güzel bir Gençlik Festivali düzenlediği için Başkan Akay ve ekibine teşekkür etti.
(HLD-CC-Y)

21.05.2017 11:46:54 TSI
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