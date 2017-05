YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı

- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, 44 yıldır düzenlenen bu festivaller sayesinde Silifke'nin adının dünyaya duyurulduğunu belirtti



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı.

20-25 Mayıs tarihleri arasında 44.'sü düzenlenen etkinlik ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Anıtına kültür haftası çelengi sunulmasının ardından Şehir Stadyumu'ndan festival etkinliklerinin yapılacağı Anıt Meydanı Yeni Festival alanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşlar kortej yürüyüşüne yoğun bir katılım gerçekleştirirken cadde boyunca esnaflar ve vatandaşlarda alkışlarla destek vererek, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı söylediler.

Göksu Parkı Festival Alanında gerçekleştirilen açılış törenine Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu, Almanya Kardeş Şehir Bergkamen Belediye Başkanı Roland Schaefer ve yardımcıları, oda başkanları, dernek başkanları, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"44 yıldır başarılı bir şekilde devam ettirmekteyiz"

Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, açılış konuşmasında, bir Yörük yurdu olan Silifke'de 1974 yılından buyana kültür değerlerini yaşatmak, canlı tutmak, bunu yurt içinden ve yurt dışından gelen insanlara tanıtmak için festivaller yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak başlayan ve 44 yıldır başarılı bir şekilde kutladığımız festivalimizi, bu yılda en iyi şekilde gerçekleştirmenin heyecanını ve coşkusunu yaşamaktayız.

Bu coşkumuza ve sevincimize uzaktan ve yakından katılarak destek veren bütün davetlilerimize yürekten teşekkür ediyor, 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimizin açılışına hoş geldiniz diyorum. Her yıl 20-26 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Müzik ve Folklor Festivalimizi bu yıl Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla 20-25 Mayıs tarihlerine çektik. Yine ilk defa bu yıl 44.'sünü kutlamakta olduğumuz Müzik ve Folklor Festivalimizi, CIOFF kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğiz.

Silifke Belediyesi olarak 17 Ocak 2017 tarihinden imzaladığımız protokol ile CIOFF Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri Konseyine üye olduk. Birçok ülkenin festivallerini bir çatı altında toplayarak, dünya barışına ve kültürler arası diyaloğa katkı sağlamış olduk. Tüm dünyadaki CIOFF festivalleri arasında bizim festivalimizin de yer alması, festivalimizi koruma altına alarak daha nice festivallerde buluşmamıza vesile olacaktır."



"Konuklarımız festivalimize renk katıyor"

Festivale yurt içinden ve yurt dışından konukların katılacağını belirten Turgut, "Bu yıl yine festivalimize Thailand,Ukrania, Georgia, KKTC, Silivri, Bergama, Arhavi, Türkiye Folklor Kurumu, Tubil, Ankafem, Afagder, Mersina gibi yurt içinden ve yurt dışından birçok halk dansları topluluğu konuk olarak renk katacaklar. Yurt dışından gelen bu misafirlerimizde, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadırlar. Yine festivalimiz süresince her akşam Mabel Matiz, Halil Sezai, Duman, Özlem Özdil, Buray ve Linet gibi birbirinden değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturacağız. Hafta boyunca sergiler, tiyatro gösterileri, basketbol turnuvaları, halk oyunları gösterileri, avcılık ve atıcılık yarışları, Türk pop ve Türk halk müziği yarışmaları, belediye fasıl grubu konserleri, batırık yarışması, heykel sempozyumu ve satranç turnuvaları gibi çeşitli etkinlikler yer alacak" dedi.



"Silifke adını tüm dünyaya duyurduk"

44 yıldır düzenlenen bu festivaller sayesinde Silifke'nin adının Türkiye'ye olduğu gibi dünyaya da duyurulduğunu ifade eden Turgut, şunları kaydetti:

"Silifke halkı, geçmişine sahip çıkarak bu değerlerini en iyi şekilde korumuştur. Her yıl kutladığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz, bu yılda halkımıza açık ve ücretsiz olacaktır.Göreve geldiğimiz andan itibaren sanatın, kültürün, sporun ve barışın kenti olma yolunda birçok hizmetler gerçekleştirdik. Bu hedefte ve yolumuzda her geçen gün şevkle, heyecanla ve gururla yürümeye devam edeceğiz. Yaklaşık 3000 yıllık tarihe ve eşsiz güzelliklere sahip olan Silifke'mize en iyi hizmetleri sunmak, benim ve mesai arkadaşlarım için büyük bir onur olmaya devam edecektir. Kültür Haftamızın hayırlı uğurlu olmasını diler, bütün halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunarım."

(MŞN-Y)



21.05.2017 11:48:08 TSI

NNNN