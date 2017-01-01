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Akhisar Belediyesi Spor Müzesi açıldı



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Akhisar Belediyespor'un geçmişten gelen fotoğraf ve figürlerinin bulunduğu Akhisar Belediyesi Spor Müzesi törenle açıldı.

Ege bölgesinin 5 yıldır tek Süper Lig Temsilcisi Akhisar Belediyespor'un da geçmişten gelen fotoğraf ve figürlerinin bulunduğu Akhisar Belediyesi Spor Müzesi törenle açıldı. Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür parkı içinde bulunan Dev Öğrenci Amfi Tiyatro altındaki bir bölümde oluşturulan müzede kronolojik sırada tarihi ve günümüzdeki bir çok fotoğraf ile futbolcuların giydiği tarihi takım formaları ve kazanılmış kupalar da yer alıyor. Müzenin kurulmasına destek veren eski gazeteci İbrahim Macana, açılış töreninde yaptığı konuşmasında "Akhisar Spor Adamları Derneği yönetimi olarak Emin Ali Otal ve Mesut Silici arkadaşlarımın desteği ile 13 yıllık bir çalışmanın sonucunda topladığımız bine yakın fotoğraf bulunmaktadır. Bu fotoğraflar tek tek toplanıp özenle seçilmiş ve arşiv haline getirilmiştir. Akhisarsporumuzun temellerinin atıldığı ilk günden buyana futbolumuza emeği geçmiş tüm sporcularımızı buradan sevgi ve minnetle anıyorum" dedi. Törende konuşan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ise, "Akhisarlılık bilinci semeresi olarak Allah bize şampiyonluklar nasip ediyor, sonuçlar alıyoruz bu konuda. Güreşte dünya şampiyonu sporcularımız var, yine Jimnastikte bir dünya şampiyonu kızımız Ayşe Begüm Onbaşı var. Sporun her alanında Akhisar var ama futbolda da yıllardır oluşturduğumuz spor geleneği üzerinden Akhisarspor'umuzu Süper Lig'e taşıdık. Bütün bunlara 13 yıldır Belediye Başkanı olarak şahitlik etmekten büyük mutluluk duyuyorum, iyi ki bu şehir doğmuşum, büyümüşüm ve bu şehir yaşıyorum" dedi.

Açılış törenine Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Kurucu Başkanı Rıza Sümer, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Aydın, Akhisarlı ve Akhisarspor'da forma giymiş Ergun Öztuna, Arif Kocabıyık, Taşkın Darcan, Cevat Çapan katıldı.

(BG-AY-Y)



21.05.2017 11:53:27 TSI

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