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Selçuklu'da eğitime fiziki destek sürüyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde eğitime destek sürüyor.

Selçuklu Belediyesi ve hayırsever iş adamlarının desteği ile Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokuluna kazandırılan çok amaçlı konferans salonu törenle açıldı. Açılış öncesi öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret eden protokol üyeleri daha sonra salonun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından salonu gezen protokol üyeleri burada öğrenciler tarafından düzenlenen programa katıldı. Programın sonunda okul bahçesinde düzenlenen yıl sonu kermesine de katılan protokol üyeleri burada halk oyunları ekibinin gösterilerini izledi. Sevinçli bir gün yaşadıklarını belirten Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bayram Biçer, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, İlçe Milli Eğitim Müdürüne ve hayırseverlere teşekkür etti.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise, "Tabii başarılı bir eğitim yapılabilmesi için okullarımız dersliklerin yanında eğitimi destekleyecek donatılara da ihtiyaç duyuyor. Bu kapsamda Selçuklu Belediyemiz bugüne kadar bizlere büyük destek verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı gibi destek veren, çalışan ve okullarımızın her türlü ihtiyacına koşan bir belediyemiz var. Bunun için başkanımızın şahsında ekibine ve belediyemizdeki tüm yetkililere ne kadar teşekkür etsek azdır. Yine bu salonun yapılmasında destek veren hayırseverlerimize de şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Selçuklu Belediyesi adını taşıyan okulda bulunmanın mutluluğu içinde olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Burada yer alan Selçuklu Belediyesi İlkokulu ve Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu belediyemiz tarafından inşa edilmiş bir okul. Müdürümüzün bu kadar iddialı olması da bizi ayrıca memnun etti. Bugün hem kermesin hem de konferans salonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu salonda emeği olan hayırseverlere de özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah bu salonun hayırlı işlere vesile olmasını temenni ediyor, kermesimizin de bereketli olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış programına, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'ın yanı sıra hayırsever iş adamları, okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

(İHA-FM-Y)



21.05.2017 12:03:12 TSI

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