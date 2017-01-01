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Bağımlı gençler hayata geri dönecek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, bireyleri topluma yeniden kazandırmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel, madde bağımlılarının tedavileri ve sosyalleşmeleri için buluştuğu çatı olan Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) işbirliği ile bağımlı bireyleri yeniden topluma kazandırılacak.



Birlikte yeni hayatlarını yaşıyorlar

Madde bağımlılarını, tedavinin yanı sıra rehabilitasyonla, kişisel gelişim seminerleriyle, hobilerle, sosyal etkinliklerle ve sanatla yeniden hayata hazırlayan AYBUDER, 2 yıldır Antalya'da faaliyet gösteriyor. AYBUDER'de bağımlılar kendileri gibi birçok bağımlıyla birlikte kalarak düşünce sistemlerini değiştiriyor. Birlikte yemek hazırlayıp, spor yapıyor, hayvan besleyip, bahçelerindeki bitkileri yetiştirip, resim yaparak yeni hayatlarını yaşıyor.



Bağımlılık kader değil, çare var

Madde bağımlılığının şeker hastalığı ya da grip gibi bir hastalık olmadığını vurgulayan AYBUDER Başkanı ve Bağımlılık Danışmanı Yavuz Tufan Koçak, "Bizler bağımlıyız yani şeker hastalığı gibi ömür boyu sürüyor. Hemen bitti bitecek bir durum da değil, grip gibi 3 güne geçer zaten diyemiyoruz. AYBUDER, bunu anlatmayı misyon edinen bir dernek. Merkezimizi İstanbul'dan Antalya'ya taşıdık 2 yıldır buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel bizleri çok destekliyor. Nasıl ki engelli kardeşlerimize destek oluyorlar bizlere de destekte bulunuyorlar. Türkiye'de henüz olmayan bir rehabilitasyon merkezi konusunda projemiz var. İnsanlar "Ben bu maddeyi bıraktım ve kurtuldum" zannediyor. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapacağımız projelerle bunları topluma anlatmak istiyoruz. Detoks döneminden sonra hastanedeki kanın temizlenme sürecinden sonra kişinin değişmesi lazım ve buraya ailenin de katılması gerekiyor. Bizlerin bazı alışkanlıkları ve öfkeleri var, kendimize acımalarımız var, pişmanlıklarımız var. Bu duyguları normale çevirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bağımlılık kader değil, çare var" diye konuştu.



İzole yaşam değil sahada olmalıyız

AYBUDER olarak neler yaptıklarına da değinen Yavuz Tufan Koçak, "Sabah sporu yapıyoruz, birlikte etkinliklere katılıyoruz, mesleki kurslara hobi faaliyetlerine katılıyoruz, bahçede bitkilerle uğraşıyoruz yani sosyal aktivitelere katılıyoruz. Türkiye'de bu eksik. 15 -20 üyemiz var zaten butik olmalı çok yüksek rakamlara ulaşmamalı. Çünkü 50 -100 kişiyle değil, bağımlılar özel birebir itinayla ilgiyle kazanılabilir. Bu bağımlı insanları izole etmemeliyiz. Hastaneye kişiyi yatırdığınız zaman ve kapıları üzerine kapatırsanız bağımlı insanlara iyi gelmez. Bizler AYBUDER olarak hep sahadayız, Büyükşehir Belediyesi'nin bütün faaliyetlerine katılmaya çalışıyoruz. Örneğin geçen sene EXPO'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Piyano Festivali'ne gittik. Uyuşturucudan kaçarak bu işi çözemeyiz. Arkadaşlarımızı, şehrimizi ve çevremizi değiştirerek bu sorunu çözemeyiz. Bunlara hayır demeyi sahada öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da Ebru Türel'in önderliğinde bir model olarak gerçekleştireceğiz. Şimdi yeni yerimizde atölyelerimizde bunu gerçekleştireceğiz" dedi.



Menderes ve Ebru Türel bizim destekçimiz

Bağımlılığın sihirli bir çubukla geçmediğini hem Başkan Menderes Türel hem de eşi Ebru Türel'in anladığını söyleyen Yavuz Tufan Koçak, "Dolayısıyla bunun doğru yöntemini bulmaya çalışıyoruz. İnsanlar çabuk sonuç istiyor ama bu süreç uzun soluklu bir iş. Canı yanan insanların bizlere danışmasını fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ebru Türel'in desteği ile de Ramazan Şenlikleri'nde 30 gün boyunca orada olacağız. Ve açılacak stantta insanlarla buluşup bilgilendirme çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



21.05.2017 12:04:50 TSI

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