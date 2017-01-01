YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halk Kültürümüz etkinliği yapıldı

Halk Kültürümüz etkinliği yapıldı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in En Kaliteli Okulu olarak seçilen Hamiyyet-Ferudun Sözen İlkokulu, BENGİ projesi kapsamında Okul-Aile-Toplum Teması ile ilişkili olarak Sınıf Öğretmeni Feride Güçlü koordinatörlüğünde öğretmen, öğrenci ve velilerinin birlikte hazırladığı "Halk Kültürümüz" konulu etkinliğini başarı ile gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'un, hayırsever Fernur Sözen, çok sayıda okul müdürü ve velinin katıldığı program göz doldurdu. BENGİ projesi kapsamında en büyük veli ve öğretmen katılımının sağlandığı etkinlik özgünlüğü ve niteliği ile dikkatleri çekti.

Halk kültürünü geleceğe taşıyacak yarınların emanetçileri olan çocuklara bölge kültürünü tanıtmak, Okul-Aile iş birliğini güçlendirmek, halk oyunları, şiir, türkü gibi değerlere sahip çıkmak amacıyla hazırlanan etkinlikte okul öğretmenleri, velileri, öğrencileri ve yardımcı personeli görev aldı. Halk kültürünün menkıbe, şiir, mani, türkü, halk oyunları gibi değişik türlerinin motif motif işlendiği program 45 veli, 10 öğretmen, ve 6 öğrenci tarafından gerçekleştirildi.

(EME)



21.05.2017 12:08:07 TSI

NNNN

