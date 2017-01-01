ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:10
GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi
GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 2. GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatları büyük ilgi gördü.
2016-2017 eğitim öğretim yılı yılsonu etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 2. Geleneksel Çocuk Festivali ve Olimpiyatları büyük ilgi görürken minik öğrencilerin sahnede sergilediği danslar ve sportif etkinlikler davetlilerin yoğun ilgisini gördü. Çeşitli dans gösterilerinin yanı sıra spor etkinliklerinin de gerçekleştirildiği şenlikte, öğrenciler, anne ve babaları ile birlikte ter dökerek, hünerlerini sergiledi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, öğrenciler ve velilere yönelik gerçekleştirilen 2. GKV Geleneksel Çocuk Şenlikleri ve Olimpiyatlarına yoğun ilgi gösterildiği ve öğrencilerin ebeveynleriyle bütün günü birlikte geçirerek birçok etkinliğe katıldıklarını belirtti. Danslar ve sportif etkinlikler değişik yaş guruplarındaki öğrencilerin büyük ilgisini çekerken spor ve sanatsal faaliyetlerin bir arada yer alması velilerinde büyük ilgisini çekti. Gün boyu süren etkinliklerin kapanışında bütün öğrencilerin katılımı ile toplu dans etkinliği yapıldı. Öğretmenler, anne ve babaların da eşlik ettiği dans gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı. Geleneksel hale dönüştürülen etkinliğin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceği açıklandı.
(SD-Y)

21.05.2017 12:10:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi
YEREL

MHP GAZİANTEP İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ

GAÜN'de 252 öğrenci, beyaz önlük giyerek, klinik tıp eğitimine geçti
YEREL

GAÜN'DE 252 ÖĞRENCİ, BEYAZ ÖNLÜK GİYEREK, KLİNİK TIP EĞİTİMİNE GEÇTİ
Suriyeli yetimler Şehitkamil'de moral buldu
YEREL

SURİYELİ YETİMLER ŞEHİTKAMİL'DE MORAL BULDU
Halı ve Zemin Kaplamaları sektörü Domotex Turkey'de buluyacak
YEREL

HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI SEKTÖRÜ DOMOTEX TURKEY'DE BULUYACAK
Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE 19 MAYIS BİR AY BOYUNCA KUTLANDI
Gaziray projesi için düğmeye basıldı
YEREL

GAZİRAY PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
&quot;Bütün Kadınların Kafası Karışıktır&quot; adlı oyun Gaziantep'te
YEREL

"BÜTÜN KADINLARIN KAFASI KARIŞIKTIR" ADLI OYUN GAZİANTEP'TE
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Gaziantepspor 27 yıl sonra küme düştü
YEREL

GAZİANTEPSPOR 27 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ
1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Akçakale'den çiğ köfte şov
YEREL

AKÇAKALE'DEN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Kargoları artık akıllı cihazlar teslim edecek
YEREL

KARGOLARI ARTIK AKILLI CİHAZLAR TESLİM EDECEK
Yetim çocukların bisiklet sevinci
YEREL

YETİM ÇOCUKLARIN BİSİKLET SEVİNCİ
Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinden ilk öğrenciler mezun oluyor
YEREL

VEDAT TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİNDEN İLK ÖĞRENCİLER MEZUN OLUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'nda gece kulübünde kurşun yağmuru
GÜNDEM

GECE KULÜBÜNDE KURŞUN YAĞMURU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..