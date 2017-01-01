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GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 2. GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatları büyük ilgi gördü.

2016-2017 eğitim öğretim yılı yılsonu etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 2. Geleneksel Çocuk Festivali ve Olimpiyatları büyük ilgi görürken minik öğrencilerin sahnede sergilediği danslar ve sportif etkinlikler davetlilerin yoğun ilgisini gördü. Çeşitli dans gösterilerinin yanı sıra spor etkinliklerinin de gerçekleştirildiği şenlikte, öğrenciler, anne ve babaları ile birlikte ter dökerek, hünerlerini sergiledi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, öğrenciler ve velilere yönelik gerçekleştirilen 2. GKV Geleneksel Çocuk Şenlikleri ve Olimpiyatlarına yoğun ilgi gösterildiği ve öğrencilerin ebeveynleriyle bütün günü birlikte geçirerek birçok etkinliğe katıldıklarını belirtti. Danslar ve sportif etkinlikler değişik yaş guruplarındaki öğrencilerin büyük ilgisini çekerken spor ve sanatsal faaliyetlerin bir arada yer alması velilerinde büyük ilgisini çekti. Gün boyu süren etkinliklerin kapanışında bütün öğrencilerin katılımı ile toplu dans etkinliği yapıldı. Öğretmenler, anne ve babaların da eşlik ettiği dans gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni kazandı. Geleneksel hale dönüştürülen etkinliğin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceği açıklandı.

(SD-Y)



21.05.2017 12:10:36 TSI

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