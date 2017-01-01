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Fransa Büyükelçi, Büyükşehir'de

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:12
Fransa Büyükelçi, Büyükşehir'de
Fransa Büyükelçi, Büyükşehir'de

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Fransa ve Antalya arasında turizm ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini istedi.
Antalya'da bulunan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret ederek, siyaset, turizm, ekonomi, referandum süreci ile ilgili sohbet etti. Klasik müzik üzerine de bir süre sohbet eden Büyükelçi Fries, kendisinin de piyano çaldığını hatırlattı. Antalya'da bulunduğu süre içerisinde protokol ziyaretleri yapan Büyükelçi Fries, Antalya'ya hayran kaldığını belirterek Antalya ile Fransa arasında ekonomik ve turizm ile ilgili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Büyükelçi, Antalya ile kardeş şehir ilişkisi yönünde de çalışma yapmak istediklerini vurguladı.

Turizmi geliştirebiliriz
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Büyükelçi Fries'i yeni belediye binasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Büyükelçi ile piyano konusunda ortak yönlerinin olmasının memnuniyet verici olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, "Ben de stresimi, üzüntümü piyano çalarak atıyorum" dedi. Antalya'nın Fransız misafirleri ağırlayan kentlerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Türel, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen Fransız turist sayısı 555 bindi. Bunun yaklaşık yüzde 10'u Antalya'ya geliyor. Turizmde Fransa ile rakamlarımızı diğer Avrupa ülkelerinin altında olduğu için daha da geliştirebiliriz" dedi.

Tekliflere açığız
Türkiye'nin rakipleri olan İspanya ve Yunanistan'ın neredeyse turizmde rezervasyonlarını tamamladığını hatırlatan Başkan Türel, "Fiyatları da arttırdılar yüzde 20-30 arasında. Bizim turizmdeki en büyük avantajımız kalite ve fiyat konusunda rakipsiz olmamız. Bizim kalite ve fiyatlarımızı dünyada hiç kimse sunamaz. Biz rekabet edilemez durumdayız. Rus pazarında çok ciddi bir artış söz konusu. Siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkiler ne kadar güçlü olursa iki ülke arasındaki ilişkiler daha çok gelişir. Onun için ekonomik ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız." Türel, Büyükelçi'nin kardeş şehir olma konusundaki teklifine de, "Tekliflere açığız Antalya ile benzeşen bir şehir olabilir. Nüfusu ile ticareti ile turizmi ile benzeşen bir şehir olabilir. Kruvaziyeri ile benzeyen bir şehirle kardeş şehir olabiliriz" yanıtını verdi.

Halk karar verdi
Büyükelçi 16 Nisan referandum sonuçları ile ilgili Başkan Türel'in düşüncelerini sordu. Başkan Türel, referandum sonucunun devlet yapılanmasına yönelik halkın verdiği ilk sivil karar olduğunu belirtti. Türel şunları söyledi: "Referandumun bu açıdan demokrasiye sağladığı katkıyı çok önemsiyorum. Bu açıdan çok iyi değerlendirilmeli. Türkiye ilk defa devlet yapılanması halkın kararı ile bir revizyona tabi tutmuştur. Siyasi değerlendirilmelerin yapılacağı seçimler genel seçimler veya yerel seçimlerdir. Bu bir anayasa değişikliğidir. Yani bir anayasa paketine vatandaşlar evet demiştir veya hayır demiştir. Buradan siyasi bir sonuç çıkarmak yanlış olur" şeklinde konuştu.
Başkan Türel, Büyükelçi Charles Fries'i Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne de davet etti. Türel ve Büyükelçi ziyaretin ardından anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraf çektirdi. Ziyaretin sonunda karşılıklı hediyeler verildi.
(SÇ-SÇ-Y)

21.05.2017 12:12:37 TSI
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