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Manisa'nın yerli filmi vizyona hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Tamamı Manisa'da ve Manisalı oyuncular tarafından çekilen "Bir Damla Aşk" isimli sinema filmi 2 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Tamamı Manisa'da Manisalı oyuncular tarafından çekilen "Bir Damla Aşk" vizyon için gün sayıyor. Berk Aygül'ün yazıp yönettiği komedi macera türündeki film 2 Haziran'da beyaz perdedeki yerini alacak. Ünlü tiyatrocu Ercüment Balakoğlu'nun da rol aldığı filmin başrollerini Öykü Bozkurt, Sıla Seda Kansu, Gülşah Kölemen, Can Karakoç paylaşıyor. Filmle birlikte Manisa'da oyunculukta kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin adım atmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Filmin senaristi ve yönetmeni Berk Aygül, "Çekimlerin tamamını Manisa'da öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Manisa'da yaşayan hedefleri oyunculuk olan gençlerin hayallerine adım atmalarına vesile olduk. Filmimizin vizyona girecek olmasının tatlı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Ekip olarak çok emek verdik. Filmimiz 2 Haziran'da vizyona giriyor. Özellikle Manisalılardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Desteklerini çekimlerde hiç esirgemeyen halkımız umarım aynı desteği bizlere sinema salonlarında da verir. Üretmeye devam edeceğiz. Yeni projelerimiz var. Bu projenin başarı ile vizyondan kalkmasıyla yeni projemizin çalışmalarına başlayacağız" dedi.

(AY-Y)



21.05.2017 12:14:00 TSI

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