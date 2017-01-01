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İlçeler Konya ile buluşuyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, "İlçeler Konya ile buluşuyor" programı kapsamında her gün ilçelerden getirdiği vatandaşlara şehrin tarihi mekanlarını rehberler eşliğinde gezdiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 28 ilçeden vatandaşları Konya'ya getirerek rehberler eşliğinde tarihi mekanlara turlar düzenliyor. İlçelerden gelen misafirlerle Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezindeki Altın Dokunuşlar Sergisi ve Bilgi Şöleninde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, sergi kapsamında çok önemli programlar icra edildiğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti. Bu yılki etkinliklerin bir başka güzelliğini de ilçelerden gelenlerin sergiyi ve tarihi mekanları ziyaret etmelerinin oluşturduğunu belirten Başkan Akyürek, "Bütün ilçelerden gelen kardeşlerimiz her gün hem sergimizi hem de tarihi mekanları ziyaret ediyor. Burada güzel bir buluşma ortamı sağlanıyor. Güzel bir gün geçirerek ilçelerine dönmelerini temenni ediyorum" dedi.

"İlçeler Konya ile buluşuyor" programları kapsamında günde 22 otobüsle bin kişi ilçelerden getirilerek rehberler eşliğinde başta Mevlana Türbesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi olmak üzere tarihi mekanlara ve Altın Dokunuşlar Sergisine turlar düzenleniyor. Programlarda 28 ilçeden 5 bin kişi ağırlanmış olacak.

(US-FM-Y)



21.05.2017 12:16:40 TSI

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