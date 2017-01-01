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Diliskelesi'ne yeni görünüm



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Adnan Menderes ve Saygın Caddelerinin alt ve üst yapısını yeniledi.

Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ya başlattığı çalışma ile Diliskelesi Mahallesi'nin iki önemli caddesi olan Adnan Mendere Caddesi ve Saygın Caddesini yeni baştan yeniliyor. Yapılan çalışma ile Adnan Menderes ve Saygın Caddelerinin alt yapısı bitirilirken, üst yapı çalışmaları da devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile Adnan Menderes Caddesinin alt yapısı ve üst yapısı bitme aşamasına gelirken, Saygın Caddesinde ise alt yapısı bitti üst yapısı için çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süre sonra tamamlanması hedeflenen çalışmalar ile Diliskelesi Mahallesi yeni bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Diliskelesi mahallemiz ilçemiz açısında oldukça önemli bir mahallemizdir. Dünyaca ünlü Osmangazi Köprüsünün bir ayağının Diliskelesi Mahalemizde olması Oksijen AVM'nin Diliskelesi Mahallemizde olması mahallemize ayrı bir değer katarken, bizde mahallemizin eksikliklerini kısa sürede bitirerek ilçemize yakışır bir mahalle haline getirmek için çalışıyoruz. Diliskelesi Mahallemizde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre önce mahallemize yeni bir semt konağı kazandırdık. Bir yenisi daha yolda inşallah kısa sürede yapımına başlayacağız. Mahallemize yeni bir spor kompleksi kazandırıyoruz. Bunlarla birlikte alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızda devam ediyor. Mahallemizin iki önemli caddesi olan Adnan Menderes ve Saygın Caddelerinin alt yapısı ve üst yapısı bitme aşamasına geldi. İnşallah kısa sürede bitecek ve mahallemize yakışır iki önemli caddemiz olacaktır" dedi.

(GY-Y)



21.05.2017 12:23:55 TSI

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