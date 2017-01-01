ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:24
Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı
Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı
- Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 7 farklı organizasyonda binlerce genç ağırlandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen 7 farklı etkinlik büyük bir coşkuyla kutlandı. Mayıs ayı boyunca süregelen etkinliklerde binlerce genç öğrenci hem eğlendi, hem de keyifli geçen yarışmaların tadını çıkarttı.
Şehitkamil Belediyesi, Mayıs ayı boyunca düzenlediği geleneksel spor organizasyonlarıyla binlerce öğrenciyi spor alanlarında buluşturdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde basketbol, badminton, paintball, su altı sporları ve yüzme branşlarında düzenlenen etkinlikler, il genelindeki liseler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşleri ve gençlik konserine ise gençler kadar kendini genç hisseden 7'den 70'e herkes eşlik ederek milli bayramı doyasıya kutladı.
"Her platformda gençlerimizin yanındayız"
Daha güçlü bir Türkiye için her platformda gençlerin yanında olduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Fadıloğlu, "Gençlerimizin enerjisi ülkemize güç veriyor. Her alanda daha aktif, söz sahibi bir genç nesil yetişiyor. Bizde onlarla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin her platformda yanlarındayız. Mayıs ayı boyunca 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde birbirinden renkli sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlar düzenledik. Binlerce liseli ve üniversiteli gencimizin katılımıyla organizasyonlar tam anlamıyla bayram havasında geçti. İnşallah ay sonuna kadar da bu etkinlik zinciri devam edecek. Gerek organizasyonların düzenlenmesinde gerek icrasında emeği geçen, katılan, destek veren herkesi gönülden kutluyorum. Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin çok daha üzerine taşıyacak olan gençlerimizle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.
"Öğrencilerimiz moral depoladı"
Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen Gençlik ve Spor Organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen tüm sportif etkinliklerde genç öğrencilerin moral depoladığını belirtti. Çolak, "Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen gençlik ve spor etkinliklerine katılan öğrencilerimiz keyifle yarıştılar, dostluklarını pekiştirdiler. Mükemmellik tekrar sayısı ile doğru orantılıdır. Özelikle faal müsabık sporcularımız için yaptıkları maç sayısı ve katıldıkları organizasyon sayısı çok önemli. Ümit ediyorum ki ilerleyen yıllarda sportif arenada önemli başarılara imza atacak sporcularımız bu mecralarda yetişir. Organizasyonlarda emeği geçen herkese kutluyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

21.05.2017 12:24:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi
YEREL

MHP GAZİANTEP İL BAŞKANLIĞI KONGRESİ

GAÜN'de 252 öğrenci, beyaz önlük giyerek, klinik tıp eğitimine geçti
YEREL

GAÜN'DE 252 ÖĞRENCİ, BEYAZ ÖNLÜK GİYEREK, KLİNİK TIP EĞİTİMİNE GEÇTİ
Suriyeli yetimler Şehitkamil'de moral buldu
YEREL

SURİYELİ YETİMLER ŞEHİTKAMİL'DE MORAL BULDU
Halı ve Zemin Kaplamaları sektörü Domotex Turkey'de buluyacak
YEREL

HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI SEKTÖRÜ DOMOTEX TURKEY'DE BULUYACAK
GKV Çocuk Şenliği ve Olimpiyatlarına büyük ilgi
YEREL

GKV ÇOCUK ŞENLİĞİ VE OLİMPİYATLARINA BÜYÜK İLGİ
Gaziray projesi için düğmeye basıldı
YEREL

GAZİRAY PROJESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
&quot;Bütün Kadınların Kafası Karışıktır&quot; adlı oyun Gaziantep'te
YEREL

"BÜTÜN KADINLARIN KAFASI KARIŞIKTIR" ADLI OYUN GAZİANTEP'TE
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Gaziantepspor 27 yıl sonra küme düştü
YEREL

GAZİANTEPSPOR 27 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ
1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Akçakale'den çiğ köfte şov
YEREL

AKÇAKALE'DEN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Kargoları artık akıllı cihazlar teslim edecek
YEREL

KARGOLARI ARTIK AKILLI CİHAZLAR TESLİM EDECEK
Yetim çocukların bisiklet sevinci
YEREL

YETİM ÇOCUKLARIN BİSİKLET SEVİNCİ
Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesinden ilk öğrenciler mezun oluyor
YEREL

VEDAT TOPÇUOĞLU ANADOLU LİSESİNDEN İLK ÖĞRENCİLER MEZUN OLUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'nda gece kulübünde kurşun yağmuru
GÜNDEM

GECE KULÜBÜNDE KURŞUN YAĞMURU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..