Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı

Şehitkamil'de 19 Mayıs bir ay boyunca kutlandı

- Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 7 farklı organizasyonda binlerce genç ağırlandı



GAZİANTEP (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen 7 farklı etkinlik büyük bir coşkuyla kutlandı. Mayıs ayı boyunca süregelen etkinliklerde binlerce genç öğrenci hem eğlendi, hem de keyifli geçen yarışmaların tadını çıkarttı.

Şehitkamil Belediyesi, Mayıs ayı boyunca düzenlediği geleneksel spor organizasyonlarıyla binlerce öğrenciyi spor alanlarında buluşturdu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde basketbol, badminton, paintball, su altı sporları ve yüzme branşlarında düzenlenen etkinlikler, il genelindeki liseler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşleri ve gençlik konserine ise gençler kadar kendini genç hisseden 7'den 70'e herkes eşlik ederek milli bayramı doyasıya kutladı.

"Her platformda gençlerimizin yanındayız"

Daha güçlü bir Türkiye için her platformda gençlerin yanında olduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Fadıloğlu, "Gençlerimizin enerjisi ülkemize güç veriyor. Her alanda daha aktif, söz sahibi bir genç nesil yetişiyor. Bizde onlarla gurur duyuyoruz. Gençlerimizin her platformda yanlarındayız. Mayıs ayı boyunca 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde birbirinden renkli sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlar düzenledik. Binlerce liseli ve üniversiteli gencimizin katılımıyla organizasyonlar tam anlamıyla bayram havasında geçti. İnşallah ay sonuna kadar da bu etkinlik zinciri devam edecek. Gerek organizasyonların düzenlenmesinde gerek icrasında emeği geçen, katılan, destek veren herkesi gönülden kutluyorum. Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin çok daha üzerine taşıyacak olan gençlerimizle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Öğrencilerimiz moral depoladı"

Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen Gençlik ve Spor Organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen tüm sportif etkinliklerde genç öğrencilerin moral depoladığını belirtti. Çolak, "Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen gençlik ve spor etkinliklerine katılan öğrencilerimiz keyifle yarıştılar, dostluklarını pekiştirdiler. Mükemmellik tekrar sayısı ile doğru orantılıdır. Özelikle faal müsabık sporcularımız için yaptıkları maç sayısı ve katıldıkları organizasyon sayısı çok önemli. Ümit ediyorum ki ilerleyen yıllarda sportif arenada önemli başarılara imza atacak sporcularımız bu mecralarda yetişir. Organizasyonlarda emeği geçen herkese kutluyorum" diye konuştu.

21.05.2017 12:24:19 TSI

