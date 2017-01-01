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Halı ve Zemin Kaplamaları sektörü Domotex Turkey'de buluyacak

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:31
Halı ve Zemin Kaplamaları sektörü Domotex Turkey'de buluyacak
- Halı Fuarı 10. kez kapılarını açıyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası'nın (GHO) işbirliğinde Hannover Fairs Turkey tarafından düzenlenen Domotex Gaziantep-Turkey halı fuarı 22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 10.kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Türkiye'de makine halısı üreticilerinin en önemli buluşma noktası olan Domotex Turkey Gaziantep Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı, 22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde bir kez daha ziyaretçilerini ağırlayacak. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, halının merkezinde gerçekleştirilecek fuarın önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, Gaziantep'in halıda dünya trendini belirleyen bir noktaya geldiğini ve her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. 22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapılarını 10.kez açacak olan Halı Fuarı ile ilgili görüşlerini dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Hıdıroğlu " Gaziantep halının üretim üssü, sektörün dünya lideri. Sektörde yer alan firmalar yaptıkları yatırımlarla her geçen gün daha da güçleniyorlar. Gaziantep halı ve parça halı üretiminde adeta dünyanın devi. Böylesine güçlü bir sektörü güçlü bir fuar şirketi ile buluşturarak hem Gaziantep hem de sektör için önemli bir başarıya imza atılıyor" dedi.
"Halı denildiğinde Gaziantep akla geliyor"
Gaziantep'te düzenlenen fuarın bir yandan kent ekonomisine canlılık katarken, bir yandan da Türkiye halı sektörü ve ihracatına büyük katkı sağladığını dile getiren GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Dünyaya halı dokuyan şehirde halı fuarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuar yalnızca halı sektörüne değil diğer sektörlere de büyük katkı sağlıyor. Fuar yeni iş bağlantıları ve ihracatın arttırılması için çok önemli. Halıda ileri teknolojiyi yakalayan halıcılarımız yatırımlarına devam ediyorlar. Halıcılarımızın yaptığı yatırımlar başarıyı da beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.
Fuar sektöre yeni kapılar aralayacak"
Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleşecek fuara, 167 yerli, 36 yabancı halı firmasının katılacağını ifade eden GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Halı üretiminde önemli bir merkez konumunda olan Gaziantep halının 'Başkenti' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz Halı Fuarı ile Gaziantep sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. OFM'de 21 bin 509 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek fuarda sektörün söz sahibi olan kuruluşları ve iş adamları bir araya gelecek. Fuarda stant açan yerli ve yabancı firmalar, yeni ürünlerini tanıtma imkanı bulacaklar. Fuarda bu yıl 203 yerli ve yabancı firma stant açacak. Dünyada bugün Belçika dahil halıda söz sahibi olmuş ülkelerde bile "HALI" denildiği zaman Gaziantep'in akla gelmesi gurur verici. Halı üretim merkezi Gaziantep'te düzenlenen bu fuar artık bütün halıyla ilgili sektörlerin ajandasına not ettiği bir tarih haline geldi. Halıcılarımız olağan üstü başarı gösteriyorlar. Biz de kurumlar olarak düzenlediğimiz ve desteklediğimiz bu fuarlarla sektördeki bu başarıyı daha ilerilere taşıma gayreti içerisindeyiz. Tüm Gazianteplileri, yerli ve yabancı firmalarımızın yeni ürünlerini tanıtacakları bu fuarı ziyaret etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
(SD-Y)

21.05.2017 12:31:55 TSI
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