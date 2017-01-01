ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gülşen Duran'a 'İşkadını onur ödülü'

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:32
Gülşen Duran'a 'İşkadını onur ödülü'
Gülşen Duran'a 'İşkadını onur ödülü'

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Girişimci İşkadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Duran'a, bölgenin sıkıntılı sürecinde yaptığı yatırım nedeniyle "İşkadını onur ödülü" verildi.
ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) Diyarbakır işbirliğiyle, Van'da, 20-21 Mayıs tarihlerinde, dördüncü Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'ni düzenledi. Zirveye, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD Büyükelçisi John Bass'in eşi Holly Holzer Bass, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, Diyarbakır Girişimci İşkadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Duran, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu üyeleri, JCI Diyarbakır Eş-Başkanları Mustafa Şekercioğlu ve Didem Yaka ile çok sayıda iş kadını ve girişimci kadınlar katıldı.
Zirvede, bölgenin sıkıntılı sürecinde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Capua Boya Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş yatırımını gerçekleştiren Diyarbakır Girişimci İşkadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Gülşen Duran'a ABD Adana Konsolosluğu tarafından
yılın "İşkadını onur ödülü" verildi. Duran, ödülünü Konsolos Linda Stuart Specht'ten aldı.
(MP-Y)

21.05.2017 12:32:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mezuniyet sevincini Liv Suit'te yaşadılar
YEREL

MEZUNİYET SEVİNCİNİ LİV SUİT'TE YAŞADILAR
Anadolu'nun renkleri aynı sahnede buluştu
YEREL

ANADOLU'NUN RENKLERİ AYNI SAHNEDE BULUŞTU
TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Van'da iş kadınları zirvesine katıldı
YEREL

TOBB DİYARBAKIR İL KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ VAN'DA İŞ KADINLARI ZİRVESİNE KATILDI
Amed Sportifli Sıddık'ın ayağı alçıya alındı
YEREL

AMED SPORTİFLİ SIDDIK'IN AYAĞI ALÇIYA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'nda gece kulübünde kurşun yağmuru
GÜNDEM

GECE KULÜBÜNDE KURŞUN YAĞMURU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..