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Gülşen Duran'a 'İşkadını onur ödülü'



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Girişimci İşkadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Duran'a, bölgenin sıkıntılı sürecinde yaptığı yatırım nedeniyle "İşkadını onur ödülü" verildi.

ABD Adana Konsolosluğu, Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (JCI) Diyarbakır işbirliğiyle, Van'da, 20-21 Mayıs tarihlerinde, dördüncü Güneydoğu İş Kadınları Zirvesi'ni düzenledi. Zirveye, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, ABD Büyükelçisi John Bass'in eşi Holly Holzer Bass, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, Diyarbakır Girişimci İşkadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülşen Duran, TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu üyeleri, JCI Diyarbakır Eş-Başkanları Mustafa Şekercioğlu ve Didem Yaka ile çok sayıda iş kadını ve girişimci kadınlar katıldı.

Zirvede, bölgenin sıkıntılı sürecinde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Capua Boya Yapı Kimyasalları Sanayi A.Ş yatırımını gerçekleştiren Diyarbakır Girişimci İşkadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Gülşen Duran'a ABD Adana Konsolosluğu tarafından

yılın "İşkadını onur ödülü" verildi. Duran, ödülünü Konsolos Linda Stuart Specht'ten aldı.

(MP-Y)



21.05.2017 12:32:13 TSI

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