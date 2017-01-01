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Suriyeli yetimler Şehitkamil'de moral buldu



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Suriyeli yetim çocuklar, Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen piknikte moral buldu. Anneleriyle birlikte Dülük Tabiat Parkında piknik yapan çocuklar, çeşitli oyunlar oynayarak, doyasıya eğlendi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen Suriyeli yetim aileleri Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkı'na pikniğe götürüldü. Oyun alanlarına koşan Suriyeli yetim çocuklar, gönüllerince eğlendi. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, pikniğe katılarak, moral bulan Suriyeli yetim çocuklara eşlik etti. Suriyeli yetimle yakından ilgilenen Başkan Yardımcısı Özkeçeçi, Türkçe bilen çocuklarla sohbet etti. Özkeçeci, çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye etti. Yapılan pikniğin ardından çocuklar anneleriyle birlikte Dülük Tabiat Parkını gezme imkanı da buldu. Düzenlenen piknik organizasyonuna ilişkin açıklamada bulunan Yeni Adım (Kültür ve Dayanışma) Derneği üyesi Muhammed Emin Şimşek, "Yeni Adım Derneği olarak yetimlerle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Tabi ağırlıklı olarak Suriyeli yetimlerle ilgileniyoruz. Bunun nedeni de ülkelerindeki savaştan dolayı ülkemize sığınan Suriyeli yetimlerin bakacak kimsesinin olmadığından dolayıdır. Toplamda 210 yetim Suriyeli çocuğumuz ve 56 annemiz var. Bunların çoğunun hiç kimsesi bulunmuyor. Yetim çocuklarımızı ve annelerini zaman zaman bu tür etkinlikler yaparak onlara savaşın etkilerini unutturmaya çalışıyoruz. Tabi bu konuda Şehitkamil Belediyemiz hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar. Bugün de yine Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun destekleriyle Dülük Tabiat Parkında yetim çocuklarımıza ve annelerine yönelik bir piknik düzenledik. Ramazan ayı öncesi hem annelerimiz için bir değişiklik oldu hem de çocuklarımız moral depoladı. Çocuklarımız buradaki oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynayarak, gönüllerince eğleniyorlar, keza annelerimizde tabiat parkını gezerek, vakit geçiriyorlar. Sağolsun Belediye Başkan Yardımcımız Hayri Özkeçeci'de çocuklara oyuncak dağıttılar. Bu konuda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(OE-SD-Y)



21.05.2017 12:33:00 TSI

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