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Başkan Edebali, 69 mahallede 354 haneyi ziyaret etti

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:39
Başkan Edebali, 69 mahallede 354 haneyi ziyaret etti
Başkan Edebali, 69 mahallede 354 haneyi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım'ın her hafta başka bir mahallesinde ilçe sakinlerinin evlerine konuk olarak talep ve önerilerini dinliyor.
Bursa'nın Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 2016 Ocak ayından itibaren başladığı programlarda bugüne kadar 69 mahallede 354 haneyi ziyaret ederek ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Her hafta farklı bir mahallede vatandaşların evlerine konuk olduğunu aktaran Başkan Edebali, "Nüfusu onlarca ilden fazla olan çok büyük bir aileyiz. Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve tüm gönül coğrafyamızdan şehrimize gelen vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz kültür mozaiği toplum yapımızla önemli bir zenginliğe sahibiz. Bu büyük ailenin kendi arasındaki ilişkileri ve dayanışma duygularını güçlendirmek adına hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyor, çalışmalarımızı paylaşarak taleplerini ve önerilerini dinliyoruz" diye konuştu.

"Çalınmadık kapı kalmayacak"
Yıldırım Belediyesi olarak 'Yaşanabilir Şehir Yıldırım' hedefinin mutlu insanlarla gerçekleşeceği bilinciyle çalıştıklarının altını çizen Başkan Edebali, "Hemşehrilerimizin ayağına hizmet götüren 'Edebali ile El Ele' projemiz kapsamında ekiplerimiz 2015 Aralık ayından bugüne Yıldırım'ın tamamında 69 mahallemizde 29 bin 617 haneyi ziyaret etti. Yönetimde ilke edindiğimiz 'Katılımcı Belediyecilik' anlayışıyla vatandaşlarımızdan elde edilen bilgi, talep ve öneriler ışığında, Yıldırım'ın tümünde yürütülecek hizmetlerin yol haritasını sağlıklı bir şekilde planlamaya devam ediyoruz. Mobil ekiplerimiz sayesinde de aksaklıklara anında müdahale ederek hemşehrilerimizin memnuniyetinin en üst seviyede olmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.
Hizmet önceliklerinin insan odaklı olduğunu da vurgulayan Başkan Edebali, "Gerek fiziki, gerek ise sosyal ve kültürel açıdan Yıldırım'ı yeniden ayağa kaldırırken, ortak akıl anlayışıyla, ilçemizde çalınmadık kapı, görüşülmedik tek bir kişi bile bırakmıyoruz. İnsana dokunmayı esas alan bu anlayış doğrultusunda şehrimizi geleceğe taşırken 'İdeal Şehir Yıldırım' hedefimize adım adım yaklaşacağız" dedi.
(MA)

21.05.2017 12:39:23 TSI
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