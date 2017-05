YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mezuniyet sevincini Liv Suit'te yaşadılar

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bulunan Toplu Konut Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri düzenledikleri dillere destan bir mezuniyet gecesiyle doyasıya eğlendi. Diyarbakır'ın en büyük otellerinden biri olan Liv Suit Otel'de düzenlenen geceye 133 öğrenci katıldı.

Diyarbakır Toplu Konut Anadolu Lisesi'nde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasına az bir süre kala son sınıf öğrencileri tarafından mezuniyet gecesi yapıldı. Diyarbakır'da düzenlenen organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Liv Suit Otel'de ve öğrencilerden Ramazan Şahin ve Mehmet Şeyhmus Yiğit tarafından organize edilen yılsonu mezuniyet programına 133 öğrenci katıldı.

Programda öğrencilerin şık giyimleri gözden kaçmazken, yemeklerin yenilmesinin ardından dillere destan bir gece yaşandı. Kürtçe ve Türkçe şarkıların seslendirildiği gecede Diyarbakır'a has delilo ve halay çeken öğrenciler geceyi okudukları şiirlerle de renklendirdi.

Okullarının Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da sayılı başarılı okullar arasında yer aldığını belirten ve geceyi organize eden öğrencilerden Ramazan Şahin ve Mehmet Şeyhmus Yiğit, "Çok sevdiğimiz arkadaşlarla 4 yıl boyunca çok güzel uyum içerisinde okuyup anlatılmayacak kadar mutluluğumuzu yaşadık biraz dargınlıklar kırgınlıklar oldu. Hiçbir zaman kin gütmedik hep saygı sevgi çerçevesinde güzel günler geçirdik burada emeği geçen değerli müdürümüz değerli müdür yardımcılarımız öğretmenlerimiz ve tüm okulda olan personellere haklarını ödeyemeyiz. Her zaman kalbimizde yerleri vardır ve asla unutmayacağız. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Okumanın, en büyük zenginlik olduğunu da sözlerine ekleyen Şahin ve Yiğit, "Okul müdürümüzün izni ile böyle bir gece düzenleme kararı aldık sağ olsunlar bizleri kırmayıp izin verdiler. Muhteşem bir gece düzenledik ve doyasıya arkadaşlarla eğlendik 4 yıl boyunca stresi üzerimizde attık. Bir çok yerde böyle bir gece yapmamız için makul bir fiyat istedik ve çok yüksek fiyatlar verdiler. Diyarbakır Liv Suit Otel İşletmecisi ve Genel Müdürü Ferman Zaman beyin yanına geldik, 'Bir gece yapmak için bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz' dedik. Ferman bey sağ olsunlar, 'Ne kadar imkanınız varsa para hiç önemli değil istediğiniz fiyat olsun sorun değil sizler bizim canlarımızsınız sizler gibi güzel değerli öğrencilere kapımız açıktır her zaman yanınızdayız' dedi, çok mutlu olduk. Allah razı olsun ve gecemizi yaptık hiçbir sıkıntı yaşatmadılar bizlere çok memnun kaldık her şey dört dörtlüktü" diye konuştu.

Diyarbakır Liv Suit Otel İşletmecisi ve Genel Müdürü Ferman Zaman ise, "Değerli öğrencilerimizi ağırladık. Kapımız herkese açıktır değerli kardeşlerimizin talepleri oldu bizde yardımcı olduk para hiç de önemli değil yeter ki mutlu olsunlar ve çok güzel bir gece geçirdiler. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadılar hepsi bir birinden pırlanta cevherli saygılı kardeşlerimiz doyasıya eğlenip bizleri de mutlu ettiler onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" ifadelerinde bulundu.

21.05.2017 12:42:20 TSI

