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AK Partili Sorgun çiftçileri dinledi

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:47
AK Partili Sorgun çiftçileri dinledi
AK Partili Sorgun çiftçileri dinledi

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Hububat Ticaret Merkezi'nde esnaf ve çiftçilerin sorunlarını dinledi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ve esnaflar tarafından karşılanan Sorgun, merkezde incelemelerde bulunduktan sonra, yeni hasat sezonu ve tarımcıların sorunları hakkında bilgi aldı. Ortadoğu'nun en büyük Hububat Ticaret Merkezini ve Mardin'in ikinci büyük camisini birlik, beraberlik ve dayanışma ile hayata geçiren zahireci esnafları kutlayan Sorgun, yaklaşmakta olan 2017 yılı yeni hasat sezonunun başta çiftçiler olmak üzere herkese hayırlı ve bereketli olmasını diledi.
Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Sayın genel başkan yardımcımızın ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Tarımsal alanda yaşanan bazı sorun ve talepleri ilettik. Çünkü sayın genel başkan yardımcımız Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya ilimizdendir. Bu nedenle kendilerine aktardığımız sorunların başında tarımsal konular oldu" dedi.
(BS-MP-Y)

21.05.2017 12:47:48 TSI
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