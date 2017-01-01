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Salihli'ye 25 kilometrelik yağmur suyu hattı

21 Mayıs 2017 Pazar, 12:50
Salihli'ye 25 kilometrelik yağmur suyu hattı
Salihli'ye 25 kilometrelik yağmur suyu hattı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli ilçe merkezinde hayata geçireceği dev projeyle 25 kilometrelik yağmursuyu hattı ile su baskını sorununu çözmeyi hedefliyor.
MASKİ, Salihli'de yaşanan yağmursuyu sıkıntısına son vermek amacıyla yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilçe merkezinde gerçekleştirilecek çalışmayla, 25 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı döşenecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve yüklenici firma yetkilisinin katıldığı toplantıda sözleşme imzalanarak ilk adım atıldı. 25 kilometrelik yağmursuyu hattı çalışmasının Salihli'nin su baskını sorununa çare olacağını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Salihli ilçe merkezinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşadığı en önemli konu yağmursularıydı. Sözleşmesini imzaladığımız bu projemizle birlikte, inşallah bu sorunu da çözüme kavuşturacağız. Ekiplerimiz tarafından döşenecek olan hatlar sayesinde, yağmursularının sağlıklı şekilde uzaklaştırılmasını sağlayacağız. Önümüzdeki günler içerisinde işin yer teslimini de gerçekleştirerek çalışmalarımızı başlatacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
(AY-Y)

21.05.2017 12:50:30 TSI
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