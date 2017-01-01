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5 il için sağanak ve dolu uyarısı



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 5 il için aralıklarla sağanak ve lokal dolu yağışları beklendiğini bildirerek ilgilileri uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman'da aralıklarla sağanak yağışlı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 2 ile 3 derece düşmesi beklenmektedir. Rüzgarların güneybatılı yönlerden orta kuvvette yağış öncesinde ve yağış anında yer yer saatte 40 ile 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Merkez, bölge genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlarla birlikte yer yer gerçekleşmesi beklenen lokal dolu yağışlarının oluşturabileceği muhtemel risklere karşı da ilgilileri de uyardı.

(HİV-Y)



21.05.2017 12:50:42 TSI

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