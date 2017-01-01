YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uşak'ta üçüncü battı çıktı inşaatı başlıyor

Uşak'ta üçüncü battı çıktı inşaatı başlıyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi, 3'üncü battı çıktıyı Çivril yol ayrımının bulunduğu bölgeye yapıyor.

Uşak Belediyesi ekipleri, kısa bir süre önce ihalesi yapılan 3'üncü battı çıktılı kavşak inşaatı için yan yolları açmaya başladı. Yaz döneminde bitirilmesi beklenen 3'üncü battı çıktı inşaatı sahasında incelemeler yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, burada görev yapan ekiplerden çalışmaların seyri hakkında bilgi aldı.

Kentte inşa edilen battı çıktılı kavşakların trafiği rahatlattığını dile getiren Başkan Nurullah Cahan, burada yaptığı açıklamada, "Uşak'ın tüm giriş ve çıkış yollarında değişikliğe gittik, şu anda Sivaslı yolu kavşağındayız. Battı çıktı ihalesini kısa bir süre önce bitirdik ve şu anda yan yollarımızı açıyoruz. Yan yollar kaliteli olmalı ki, sürücülerimiz sıkıntı yaşamadan, ulaşıma devam etsinler" dedi. 3'üncü battı çıktının tamamlanmasıyla laleli aydınlatma direklerinin monte edileceğini ve bunun kentin görünümü için yararlı olacağını anlatan Başkan Cahan, "2 battı çıktı yaptık ve üniversiteye kadar bisiklet yolumuzu tamamladık. Laleli tasarruflu aydınlatma direkleriyle yapımını tamamladığımız noktaları estetik ve güvenilir bir alan haline getirdik. Artık aracıyla Uşak'a girenler, ilimizi fark edecekler. Laleli direklerle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Uşak, İtecik lalesiyle tanınıyor ve bu direkler sayesinde ilimizin simgelerinden birisi olan lalemizi, daha fazla tanınır hale getireceğiz" diye konuştu.

(EÖ-MB-Y)



21.05.2017 13:00:30 TSI

NNNN

