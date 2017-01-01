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Hüsnü Şenlendirici, Uşak Belediyesi Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde kurduğu Sanat Akademisinin açılışı, dünya çapında tanınan klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin katılımıyla yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan açılışa Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Gençlik ve akademide faaliyet gösteren sanatçılar ve öğrenciler yer aldı. Müzik, resim, heykel ve sahne sanatlarına dair eğitimlerin verileceği Uşak Belediyesi Sanat Akademisi'ndeki dersliklerin her birine ebediyete intikal eden sanatçıların isimleri verildi. Uşaklı aşık İbilak Mehmet, Barış Manço ve Neşet Ertaş gibi Türk müziğinde emeği geçen isimlerin unutulmadığı akademinin açılış programının onur konuğu olan Hüsnü Şenlendirici'nin ismi de bir dersliğe verildi. Hüsnü Şenlendirici, açılışa özel klarnet çalarak, müziğiyle katılımcıları mest etti.

Akademinin her yaş grubuna kapısının açık olduğunu belirten Uşak Belediyesi Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Mutlu Keklik, " Bu proje benim konservatuara girdiğim ilk yıllardan beri aklımdaydı. Uşak'a bir sanat akademisi kurduk. İnşallah yakın bir zamanda ilimizde konservatuarın açılmasını da umuyoruz. Uşak halkının ilgisi ve desteği bizi ayakta tutuyor" dedi.

Kentte kültür ve sanattaki faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, akademinin gençler için önemli bir rehber olacağını söyledi. Dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin programı onurlandırmasının önemli olduğunu belirten Başkan Cahan, " Uşak'ta sanatı genç kardeşlerimizle buluşturacağız. Güzel eserler kazandırmak için çalışmalarımız sürecek. Hüsnü Şenlendirici bizi yalnız bırakmadı ve kendisine teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Hüsnü Şenlendirici'yi tekrar halkımızla bir araya getireceğiz" diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın sanatsal faaliyetlere katkısının büyük olduğunu dile getiren Hüsnü Şenlendirici de, "Başkanımız çok güzel bir çalışma yapmış, Uşak'a konserlere hep gönül rahatlığıyla geliyorum. Yaz döneminde bir konser daha vereceğiz. Uşak'ta özel bir çalışma daha yapacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından akademinin açılışı gerçekleştirilirken, Başkan Nurullah Cahan, günün anısına Hüsnü Şenlendirici'ye hediyeler takdim etti.

(EÖ-MB-Y)



21.05.2017 13:00:48 TSI

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