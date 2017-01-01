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Genel Müdür Coşkun dere çalışmalarını yerinde inceledi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden geçen derede devam eden temizlik çalışmasını yerinde inceledi.

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden geçen dere, MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile kargı ve çeşitli rusubattan temizlendi. Su akışını sağlıklı hale getirmek için açılan su yolu sayesinde dere yatağındaki göllenme sona erdi. Ancak kalıcı çözüm üretmek adına dere içerisindeki tüm toprak uzaklaştırılarak taban betonu atılacak. Toplamda 800 metre uzunluğunda yapılacak olan çalışma öncesinde MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun da dere yatağına giderek incelemelerde bulundu. Genel Müdür Coşkun'a, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Şehnaz Başaran eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, yoğun yolcu akışının yaşandığı Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin önünden geçen dereyi tam anlamıyla sağlıklı hale getirmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Genel Müdür Coşkun, "Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar sayesinde dere yatakları korkulu rüya olmaktan bir bir çıkıyor. Şehirlerarası Otobüs Terminali, Manisamızın en çok insan trafiğinin yaşandığı noktalarından biri konumunda bulunuyor. Burada yaptığımız dere temizlik çalışması ile hem su akışını sağlıklı hale getirdik hem de sinek ve haşarat problemine son verdik. Çalışma yapılan noktayı daha önce de ziyaret etmiştim. Eski hali ile kıyaslanamayacak derecede bir iyileştirme söz konusu. Ancak kalıcı çözümler üretmek için bu makamlardayız. Dere yatağının içine taban betonu sererek, bir daha dere içerisinde rusubat oluşumuna izin vermeyeceğiz. 17 ilçede yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılara çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

(AY-Y)



21.05.2017 13:04:40 TSI

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