YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya Miami ile kardeş şehir oluyor

Antalya Miami ile kardeş şehir oluyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado'nun davetiyle, kardeş şehir protokolü imzalamak üzere yarın ABD'nin Miami kentine gidiyor. Türel, ABD ziyaretinde Antalyaspor Koleji ile ilgili incelemelerde de bulunacak.

Dünyanın en güzel sahillerine sahip Miami ve Antalya kardeş şehir oluyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado'nun davetiyle kardeş şehir protokolü imzalamak üzere 22 Mayıs Pazartesi günü Florida Eyaleti'ne bağlı olan Miami kentine uçuyor.

Antalya-Miami kardeş şehir projesi, her iki kentin meclisleri tarafından kabul edilmişti. ABD'nin turizm merkezi Miami ile Türkiye'nin turizm başkenti Antalya arasında imzalanacak kardeş şehir anlaşmasının, şehirler arasında ticaret, turizm, eğitim ve kültürel ilişkilerin gelişmesine, her iki ülkenin ve şehrin tanıtımına, iki kentte yaşayan halklar arasında karşılıklı anlayış, saygı ve dostluğun gelişmesine, iki kentin ekonomik refahının ilerletilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Birçok ortak noktası bulunan iki turizm kentinin sinerjisinin birleşmesiyle, dinamik bir kardeş şehir ilişkisi yürütülmesi hedefleniyor.

Antalya-Miami kardeş şehir anlaşması 23 Mayıs Salı günü Miami Belediye Binası'nda gerçekleşecek. Anlaşmaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado imza koyacak.

Başkan Türel, ABD'de, rüya proje Antalyaspor Koleji ile ilgili ziyaretlerde de bulunacak. Türel, 24 Mayıs Çarşamba günü Florida'nın Bradenton kentine geçerek, dünyanın en iyi spor akademilerinden biri olan IMG Academy'de incelemeler yapacak. Yatılı okul ve spor eğitim merkezi olan IMG Academy, beyzbol, basketbol, futbol, golf, lakros, futbol, tenis ve atletizm spor alanlarının tamamına entegre edilmiş bir atletik ve akademik üniversite hazırlık deneyimi sunuyor. Türel'in buradaki temasları, Türkiye'de bir ilk olacak, Antalyaspor ve Türk sporu alt yapısına büyük katkı sağlayacak Antalyaspor Koleji Projesi için fikir verecek.

ABD ziyaretinde Miami Başkonsolosluğu'nun hazırlayacağı programlara da katılacak olan Başkan Menderes Türel, 27 Mayıs'ta Türkiye'ye dönecek.

(SÇ-SÇ-Y)



21.05.2017 13:10:01 TSI

NNNN

