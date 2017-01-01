ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya Miami ile kardeş şehir oluyor

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:10
Antalya Miami ile kardeş şehir oluyor
Antalya Miami ile kardeş şehir oluyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado'nun davetiyle, kardeş şehir protokolü imzalamak üzere yarın ABD'nin Miami kentine gidiyor. Türel, ABD ziyaretinde Antalyaspor Koleji ile ilgili incelemelerde de bulunacak.
Dünyanın en güzel sahillerine sahip Miami ve Antalya kardeş şehir oluyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado'nun davetiyle kardeş şehir protokolü imzalamak üzere 22 Mayıs Pazartesi günü Florida Eyaleti'ne bağlı olan Miami kentine uçuyor.
Antalya-Miami kardeş şehir projesi, her iki kentin meclisleri tarafından kabul edilmişti. ABD'nin turizm merkezi Miami ile Türkiye'nin turizm başkenti Antalya arasında imzalanacak kardeş şehir anlaşmasının, şehirler arasında ticaret, turizm, eğitim ve kültürel ilişkilerin gelişmesine, her iki ülkenin ve şehrin tanıtımına, iki kentte yaşayan halklar arasında karşılıklı anlayış, saygı ve dostluğun gelişmesine, iki kentin ekonomik refahının ilerletilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Birçok ortak noktası bulunan iki turizm kentinin sinerjisinin birleşmesiyle, dinamik bir kardeş şehir ilişkisi yürütülmesi hedefleniyor.
Antalya-Miami kardeş şehir anlaşması 23 Mayıs Salı günü Miami Belediye Binası'nda gerçekleşecek. Anlaşmaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Miami Belediye Başkanı Tomas Regalado imza koyacak.
Başkan Türel, ABD'de, rüya proje Antalyaspor Koleji ile ilgili ziyaretlerde de bulunacak. Türel, 24 Mayıs Çarşamba günü Florida'nın Bradenton kentine geçerek, dünyanın en iyi spor akademilerinden biri olan IMG Academy'de incelemeler yapacak. Yatılı okul ve spor eğitim merkezi olan IMG Academy, beyzbol, basketbol, futbol, golf, lakros, futbol, tenis ve atletizm spor alanlarının tamamına entegre edilmiş bir atletik ve akademik üniversite hazırlık deneyimi sunuyor. Türel'in buradaki temasları, Türkiye'de bir ilk olacak, Antalyaspor ve Türk sporu alt yapısına büyük katkı sağlayacak Antalyaspor Koleji Projesi için fikir verecek.
ABD ziyaretinde Miami Başkonsolosluğu'nun hazırlayacağı programlara da katılacak olan Başkan Menderes Türel, 27 Mayıs'ta Türkiye'ye dönecek.
(SÇ-SÇ-Y)

21.05.2017 13:10:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Böcek, asfalt ekiplerini denetledi
YEREL

BAŞKAN BÖCEK, ASFALT EKİPLERİNİ DENETLEDİ
MHP Antalya 12. Olağan İl Kongresi
YEREL

MHP ANTALYA 12. OLAĞAN İL KONGRESİ
Fransa Büyükelçi, Büyükşehir'de
YEREL

FRANSA BÜYÜKELÇİ, BÜYÜKŞEHİR'DE
Bağımlı gençler hayata geri dönecek
YEREL

BAĞIMLI GENÇLER HAYATA GERİ DÖNECEK
Muratpaşa'da etik eğitimi
YEREL

MURATPAŞA'DA ETİK EĞİTİMİ
4. Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali
YEREL

4. ULUSLARARASI KÜLTÜR, TURİZM VE ÇİLEK FESTİVALİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Antalya'da araç yangını
YEREL

ANTALYA'DA ARAÇ YANGINI
Harley Davidson tutkunları Antalya'da buluştu
YEREL

HARLEY DAVİDSON TUTKUNLARI ANTALYA'DA BULUŞTU
Motosiklet: Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

MOTOSİKLET: TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
&quot;Özel hastanelerdeki sezaryen oranı yüzde 40'larda&quot;
YEREL

"ÖZEL HASTANELERDEKİ SEZARYEN ORANI YÜZDE 40'LARDA"
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Antalya'da şüpheli ölüm
YEREL

ANTALYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ

Kemer'de trafik kazası: 13 yaralı
YEREL

KEMER'DE TRAFİK KAZASI: 13 YARALI
Oğlunu görmek için bıçakla kreşi bastı
YEREL

OĞLUNU GÖRMEK İÇİN BIÇAKLA KREŞİ BASTI
Antalya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Maden kazasındaki ölümün ardından dram çıktı
YEREL

MADEN KAZASINDAKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN DRAM ÇIKTI
45 tonluk tank Akdeniz'in derinliklerinde
YEREL

45 TONLUK TANK AKDENİZ'İN DERİNLİKLERİNDE
Yunan adasına kaçmak isterken yakalandılar
YEREL

YUNAN ADASINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Beyoğlu'nda gece kulübünde kurşun yağmuru
GÜNDEM

GECE KULÜBÜNDE KURŞUN YAĞMURU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 İşte 2018 model Beşiktaş!..