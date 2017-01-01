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THM Çocuk Korosu'ndan yılsonu konseri



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - THM Çocuk Korosu Necip Fazıl Kısakürek Salonunda yılsonu konseri verdi.

100'den fazla mevcuduyla THM Çocuk korosu, TRT THM Ses Sanatçısı Yıldız Demirkol Savaş yönetiminde konserde yurdun dört bir yanından örnekler sundu. Konsere Erzurum halkı yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, TRT Erzurum Radyosunun yetiştirdiği genç sanatçı ve aynı zamanda müzik öğretmeni olan İbrahim Delioğlu da sahne alarak, Erzurumlularla buluştu.

Konseri dinleyenler arasında yer alan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Erzurum Radyosunun hazırlamış olduğu bu çocuk korosunu bugün hep beraber dinleme imkanına kavuşacağız. Bundan bir sene önce böyle bir koro oluşturulmuştur. Bu kış İstiklal Marşımızı tüm dünyaya bu çocuklarımız söylediler. O günden sonra bu koroya ilgi daha da arttı. Çünkü Erzurum'da değerlerimiz çok fazla. Geçmişimiz geleceğimizin bir aynası olarak önümüzde duruyor. Sanatla yoğrulmuş vatan toprakları üzerinde sanatkârların da çıkacağını biliyoruz. Bu çocuklarımızda geleceğimizin sanatkârları olarak huzurlarınızda olacaklar. TRT Erzurum Radyosu Çocuk Korosuna destek veren, katkı sağlayan ve halkımıza konser verecek cesareti sergileyen hocaları ve idarecilerine Erzurumluların huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde duygu ve düşüncelerini belirtti.

Yaklaşık iki saat süren konser, plaket takdimi, mezuniyet belgesi ve teşekkür belgelerinin sunulmasıyla sona erdi.

(AA-AA-Y)



21.05.2017 13:12:50 TSI

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