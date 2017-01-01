enç'te, 500 kişilik iftar sofrası kurulacak

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Genç'te, 500 kişilik iftar sofrası kurulacak



(Fotoğraflı)



Sinan Atan

BİNGÖL (İHA) - Bignöl'ün Genç ilçesinde 500 kişilik iftar sofrası kurulacağı bildirildi.

Genç Belediye Başkanı Hadi Topraktan, yaptığı açıklamada ilçe merkezinde ikinci kez Ramazan sofraları kurulacağını söyledi.

Ramazan Ayı'nın dolu dolu geçmesi ve kaynaşma örneği oluşturmak için bu yılda kardeşlik sofrası projesini devam ettirmek istediklerini belirten Topraktan, "Bu yılda hayırsever iş adamlarımızla bu konu ile ilgili istişarelerde bulunup hazırlıklarımızı tamamladık. Genç'te olup veyahut Gençli olup ta dışarıda yaşayan iş adamlarımızın talepleri üzerine belediyemizin öncülüğünde Ramazan ayı boyunca her iftarda hemşehrilerimizin de katkılarıyla iftar sofraları açacağız" dedi.

Amaçlarının kardeşlik sofralarını geleneksel hale getirmek olduğunu söyleyen Başkan Topraktan, "Yaşayacağımız bütün Ramazan aylarında bunu kesintisiz devamını sağlamak istiyoruz. Geçen seneki programda katılımcıların sayıca çok fazla olması ve destek verenlerinde duydukları memnuniyet böyle bir etkinliğin ilçemizde kabul gördüğü herkes tarafından görüldü. Bunun devamı konusunda gereken desteğin sağlanacağına ilişkin izlenimler edildi. Bu senede Genç Belediyesi olarak aynısını tekrarlıyoruz. İftar programlarımız için gereken desteği sağlamış durumdayız. Belediye olarak böylesi hayırlı işlerin devamını getirip halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç Belediyesi Taziye evi bahçesinde vatandaşlara hizmet verileceğini kaydeden Topraktan, günlük 500 kişinin iftar açabileceğini belirtti.

(SA-HİV-Y)



21.05.2017 13:14:14 TSI

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