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GAÜN'de 252 öğrenci, beyaz önlük giyerek, klinik tıp eğitimine geçti

- Rektör Gür: GAÜN'den mezun olmak bir ayrıcalıktır



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GAZİANTEP (İHA) - GAÜN Tıp Fakültesi'nde öğrenimlerini sürdüren 252 hekim adayının beyaz önlük giyme töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Bilesiniz ki Gaziantep Üniversitesinden mezun olmak bir ayrıcalıktır" dedi.

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve 3 yıllık temel tıp eğitimini tamamlayan öğrenciler için düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, hekimliğin kutsal olduğu kadar, zor bir meslek olduğuna işaret ederken, beyaz önlük giyen öğrencilerin teorik süreçten, pratik sürece geçtiğini kaydederek, "Öğrencilerimiz bu süreçte bilgilerini usta-çırak ilişkisi içerisinde, hasta başı uygulamalarla pekiştirecek ve hekim olma yolunda son adımlarını atacaklar. Bugün beyaz önlük giyen öğrencilerimizin önlüklerinin hakkını bir ömür boyu vereceklerine, onlarla gurur duymamızı sağlayacaklarına olan inancımız tam. Yine öğrencilerimizin vatanını en çok sevenin, görevini en iyi yapan insan olduğunu hiç bir zaman unutmayacaklarına olan inancımı da vurgulamadan geçmeyeceğim" dedi.

''Çileye siz talip oldunuz''

Konuşmasında hekimliğin zor ama kutsal bir meslek olduğunu belirterek başlayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise öğrencilere seslenirken, "Siz ilahi bir sanat icra ediyorsunuz. Devletin bekası sizin yaşattığınız sağlıklı bireylerle ilişkilidir. Hem itibarlı bir mesleğiniz var hem de sorumluluğunuz çok ağır" dedi. Hekimlerin görev yaparken ailelerini ikinci plana itebileceğine işaret eden Rektör Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde yaşlı anneniz, babanız ağrılar içerisinde kıvranırken, siz nöbette başkasının ağrısını gidereceksiniz. Bir hekim anne çocuğu evde ateşler içinde kıvranırken, o başka bir çocuğun epilepsi olmaması için çırpınıyor olacak. Bilesiniz ki bilgi çağında yaşıyoruz. En sık yenilenmesi gereken tıp bilgisidir. Ortalama 4 yıl ömrü vardır tıp bilgisinin. Eğer siz her gün oturup akredite etmezseniz, kısa sürede körelirsiniz. Başka mesleklere benzemez tıp. Bilesiniz ki usta-çırak ilişkisiyle yetişiyoruz. Asistan abilerinize, ablalarınıza karşı saygılı olun. Çünkü, onlar size mesleğinizin öğreticileridir. Hayat bize çok şey öğretiyor. Karşınıza gelen hasta sizin çırpınışınızı fark etmeyebilir. Belki o çırpınmanın içinde size acı sözler söyleyebilir. Hele yanındaki kendini bilmez hasta yakınları sizi incitebilir. Bunları dert etmeyin, çünkü bu çileli yolculuğa kendiniz çıktınız. Artık ayaklarınız yere bassın. Biz buyuz çünkü."

''GAÜN'lü olmak bir ayrıcalıktır''

Konuşmasının devamında öğrencilere tavsiyelerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Bilesiniz ki Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olmak bir ayrıcalıktır. Lütfen bu ayrıcalığın kıymetini bilin Ve sizden sonra mezun olacak küçük kardeşlerinize de bu ayrıcalığı fark ettirin" vurgusu yaptı. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin bölge illerinden de gelen binlerce insana şifa dağıttığına işaret eden Rektör Prof. Dr. Gür, "Hastanemiz, bölgemizin en donanımlı ve en kapsamlı, aynı zamanda da birçok hastalığa şifa bulan merkezi. İnsanlar tedavi için çevre illerden buraya geliyorlar. Bu insanlar boşuna buraya gelmiyor. Kurumsallaşma kolay bir şey değil. Bu kurumsallaşmayı sizin başarılarınızla sağlıyoruz" şeklinde konuştu. Gür, "Tevazuyla, sorma, öğrenme, abilerinizden ablalarınızdan bilgiyi adeta cımbızla çekercesine peşlerinden koşma vaktidir. Bu konularda kibir içinde olmayın. Beyaz önlük, arılığın, duruluğun şefkatin ve şeffaflığın temsilcisidir. Üzerine konacak bir küçük bir leke dahi sizi başkalarının nazarında küçük düşürebilir. Türkiye büyüyor. Bu kapsamda, dev hastaneler yapılıyor. Ama, bu kadar muhteşem hastanelerde eğer sizin gibi donanımlı, şefkatli bakışları, merhamet saçan, bütün ıstıraplara rağmen gönlü sımsıcak sizler olmasa bu hastaneler neye yarar? Sevgili öğrenciler gelecek sizindir. Toplumu siz kalkındıracaksınız. Hepsinden önemlisi de bu beyaz önlüğü asla ve kata lekelemeden, şefkatinizden kaybetmeden, merhametinizi eksiltmeden vatanınıza bağlı olarak geleceğe siz taşıyacaksınız" ifadelerini kullandı.

''Çocuklarınız sarrafın elinde''

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, konuşmasının son bölümünde töreni izleyen öğrenci ailelerine seslenerek, "Merak etmeyin, çocuklarınız emin ellerde. Çocuklarınız birer pırlantaydı. Elinizden ayırmak istemediniz. Ama, biliniz ki şimdi sarrafın elindedir. Biz çocuklarınızın kıymetini çok iyi biliyoruz. Onları yeniden donatarak, ahlaklı bilgili ve aynı zamanda şefkatle yoğurarak toplum adına size teslim edeceğiz. Onu da hiç merak etmeyin" dedi. Gür, öğretim üyelerine ise, "Sevgili hocalarım gelecekten umutlu olun çünkü çok başarılı öğrenciler elimizde dantela gibi işleyin. Çünkü, en iyi öğrenciler sizde" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkçe ve İngilizce Tıp Fakültesinde 3 yıllık temel eğitimlerini tamamlayan 252 öğrenciye öğretim üyeleri tarafından önlük giydirilip, stetoskopları verildi.

(SD-Y)



21.05.2017 13:14:21 TSI

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